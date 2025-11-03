酒駕特斯拉奪2命！老夫妻「叫不到小黃」親人幫忙載 手牽手過馬路成永別瞬間

稱前1天喝酒還沒退，特斯拉駕駛今移送地檢。（圖／TVBS）

一名洪姓女子2日於新竹市竹光路酒後駕駛特斯拉轎車，撞上一對穿越馬路的年長夫妻，導致兩人全身多處開放性骨折，送醫後不治身亡。肇事駕駛酒測值高達0.87，遠超法定標準。這對感情甚篤的夫妻原本打算搭計程車外出，因叫不到車才請親人接送，不料在穿越馬路時遭遇不幸，讓周遭鄰居與親友都感到十分悲痛。

稱前1天喝酒還沒退，特斯拉駕駛今移送地檢。（圖／TVBS）

這起悲劇發生在新竹市竹光路，事發當天中午，洪姓女子在酒後駕駛特斯拉轎車時，撞上了正在穿越道路的一對年長夫妻。這對夫妻在被撞後全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。事後警方對肇事駕駛進行酒測，結果顯示其酒測值高達0.87，遠超法定標準。據了解，這對不幸罹難的夫妻平日感情相當好，居住在事發地點附近的巷子內。鄰居表示，事發當天這對夫妻原本打算叫計程車外出，但因為叫不到車，才會請親人來接。鄰居難過地說，他們應該是要去看另一個親人，大家都為此事感到非常難過。

事發經過顯示，這對夫妻可能為了走捷徑，沒有使用距離約70公尺遠的斑馬線，而是直接穿越竹光路到對面，結果在經過路口時遭到撞擊。鄰居看到事故後立即拿出三角錐圍住現場，但夫妻兩人在那一剎那間就已經失去生命跡象。肇事的洪姓女子疑似是一家公司的財務人員。她向警方供稱，前一天在家中喝了不少混酒，事發當天她準備去開會，當看見老夫妻時已經來不及煞車。經過偵訊後，洪姓女子走出派出所時只有簡單點點頭，對於撞死兩條人命卻沒有表達歉意，接下來也將移送檢方偵辦。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

