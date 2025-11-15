酒駕狂飆！汐止白色小客車高速撞民宅 磚牆支離破碎一夜成狼藉

酒駕失控撞民宅白色小客車飛撞梁柱，乘客擦挫傷驚魂。（圖 ／翻攝畫面）

新北市汐止區15日清晨5時許發生一起驚險的酒駕車禍事件，1名29歲男子駕駛白色小客車行經鄉友街時，疑因酒後駕駛失控，直接衝撞路邊民宅的梁柱。現場畫面曝光後引起網友熱議，只見民宅磚牆被撞得支離破碎，外頭擺放的器具翻倒一地，小客車車頭扭曲變形，保險桿掉落，場面宛如災難現場。

警方與消防接獲報案後立即趕赴現場，所幸車內駕駛及乘客皆為擦挫傷，經送醫後均無生命危險。經酒測，駕駛男子酒精濃度高達0.6毫克，顯示當時確實處於酒後駕車狀態。

目擊者表示，清晨原本寧靜的街道突然傳來巨響，白色小客車撞擊力道相當驚人，整棟民宅的梁柱及外圍擺設瞬間倒塌，路人嚇得遠離現場，情況相當混亂，警方表示，目前已著手釐清事故發生的原因與責任歸屬，並將依法處理酒駕肇事案件。

