酒駕男停路中拒檢高速逃逸 警網一度攔錯車趕緊致歉

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局景福派出所員警今(21)日凌晨1點多，見46歲游姓男子駕駛的自小客車綠燈遲未行駛，攔查時還拒檢加速逃逸，甚至倒車衝撞警車，警網發動攔截圍捕逮人，經檢測游男有酒駕情形，警方訊後將他依公共危險、妨害公務等罪嫌移送法辦，過程中還發現插曲，警網一度攔錯車，車內駕駛及乘客嚇傻，確認非通報車輛後，員警也向駕駛及乘客說明原因並致歉。

警方表示，景福所員警范家綸當時正在執行巡邏勤務，在桃園區民族路發現游男駕駛的自小客車綠燈未行駛，上前盤查時游男不願配合並逃逸，於狹小巷弄間高速行駛，期間逆向、闖紅燈等違規嚴重危害民眾生命安全，員警攔查時游男還倒車衝撞，員警立即通報攔截圍捕，並回報車輛特徵及車號，警網立即協助攔檢，游男為規避員警將車輛停於暗巷，最後仍被員警查獲，經實施檢測酒測值為0.53MG/L，已超過標準，全案依法移請偵辦。

警網攔截過程一度意外攔錯車，於桃園區復興路與中山路口發現特徵相符的自小客立即攔查，後經確認車身顏色是香檳金且號牌差1號，並不是通報車輛，員警向駕駛及乘客說明原由，也表達歉意及感謝配合。

桃園警分局表示，吸毒或飲酒後駕駛車輛嚴重影響民眾生命安全，分局今年1月迄今取締酒駕、毒駕共62件，將持續加強取締稽查，呼籲民眾勿以身試法。

