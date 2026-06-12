酒駕男剩3週出獄！慘遭嘉義獄友重摔「顱內出血」亡

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嘉義監獄。（圖／Google地圖）





嘉義監獄爆發一起駭人的受刑人命案。一名52歲的周姓受刑人，因酒駕案件入監服刑4個月，原本再過短短3週就能重獲自由，卻在舍房內慘遭同房的吳姓獄友當作「人肉沙包」般高舉重摔，導致頭部受到致命重創。周男經送醫搶救一個月後，不幸於6月9日宣告不治。檢警今（12）日進行解剖，確認死因為顱內出血，全案已依傷害致死罪嫌擴大偵辦。

出獄前3週生變 慘遭獄友「高舉重摔」

據檢警初步調查，現年52歲的周姓男子日前因酒後騎乘機車自摔，被法院判處有期徒刑4個月，並發監至嘉義監獄執行。他的刑期原預計於今年6月3日屆滿出獄，未料卻在出獄前不到一個月的5月9日上午發生悲劇。

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事發當時，周男在舍房內疑似與同房的吳姓受刑人發生衝突，竟遭吳男殘忍地高舉並重摔在地。周男當場失去意識、奄奄一息，同房其他受刑人見狀嚇得趕緊通報監獄管理員。

搶救一個月仍不治 檢警解剖確任死因

嘉義監獄獲報後立刻通報119將周男緊急送醫。然而，當救護人員趕抵現場時，周男已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經送往長庚醫院極力搶救後，雖恢復生命跡象，但情況始終不樂觀。

在周男住院治療期間，他的刑期於6月3日如期屆滿，家屬也於當天前往醫院為其辦理了出監手續。令人遺憾的是，周男在恢復自由身不到一週後，病情急轉直下，最終於6月9日宣告不治。嘉義地檢署會同法醫於今日上午進行解剖，初步認定周男的死因為「頭部顱內出血創傷」。

監視器揪出施暴者 改朝傷害致死偵辦

針對這起監獄暴力事件，嘉義監獄在案發後第一時間即調閱舍房監視器畫面，確認周男的致命傷勢確實是由吳姓受刑人施暴所造成，隨即通報檢警介入偵辦。

檢方表示，原先吳男是被依「重傷害罪」嫌疑函送偵辦，但隨著被害人周男傷重不治，案件性質已升高為死亡案件，目前全案已改朝「傷害致死罪」方向進行追究。

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