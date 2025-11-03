酒駕男台62逆向撞拖板車！「車頭凹陷」整輛報廢 酒測0.98毫克

第４次酒駕男逆向上路，台６２線撞拖板車。（圖／TVBS）

深夜的台62線快速道路上發生了一起驚險的交通事故，一名51歲李姓男子酒後駕車，從瑞芳上匝道逆向行駛，途中與一輛拖板車擦撞。這已是李男第四次酒駕，經警方酒測結果高達0.98，全案依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。事發當時有駕駛差點與逆向車輛相撞，所幸反應迅速，長按喇叭避開了可能的嚴重事故。

事件發生在3日凌晨，51歲李姓男子駕駛一輛銀色自小客車，從瑞芳上匝道開始逆向行駛。當他距離暖暖還有約9.5公里時，與一位41歲劉姓拖板車駕駛發生擦撞。目擊民眾表示，李男是從匝道逆向上來，之後撞上了一台26噸的大貨車才停下來。目擊者也注意到拖板車有閃避動作，車身因此有擦傷痕跡。

警方接獲通報趕到現場時，卻未見肇事者蹤影，後來才在暖暖交流道下方找到他。八堵所副所長王愛榮表示，李男經酒測結果為0.98，全案已依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

這起事故造成李男駕駛的銀色轎車嚴重損毀，車頭整個凹陷，車門扭曲變形，連輪胎都毀損，車牌也不見了，整輛車可說已經報廢。而當時有其他駕駛正常行駛在路上，突然一道刺眼的光照過來，才驚覺有車逆向行駛，所幸駕駛反應快速，長按喇叭及時閃避，才避免了一場更嚴重的車禍。

這起事件再次提醒大家，酒後駕車的危險性極高，貪圖方便多次酒駕上路，再怎麼幸運，終究擋不住一次次的冒險，切勿讓僥倖心理成為悲劇的開端。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

