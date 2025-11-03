TVBS新聞網

酒駕男台62逆向撞拖板車！「車頭凹陷」整輛報廢 酒測0.98毫克

謝宛庭 劉欣逵
第４次酒駕男逆向上路，台６２線撞拖板車。（圖／TVBS）
第４次酒駕男逆向上路，台６２線撞拖板車。（圖／TVBS）

深夜的台62線快速道路上發生了一起驚險的交通事故，一名51歲李姓男子酒後駕車，從瑞芳上匝道逆向行駛，途中與一輛拖板車擦撞。這已是李男第四次酒駕，經警方酒測結果高達0.98，全案依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。事發當時有駕駛差點與逆向車輛相撞，所幸反應迅速，長按喇叭避開了可能的嚴重事故。

第４次酒駕男逆向上路，台６２線撞拖板車。（圖／TVBS）
第４次酒駕男逆向上路，台６２線撞拖板車。（圖／TVBS）

事件發生在3日凌晨，51歲李姓男子駕駛一輛銀色自小客車，從瑞芳上匝道開始逆向行駛。當他距離暖暖還有約9.5公里時，與一位41歲劉姓拖板車駕駛發生擦撞。目擊民眾表示，李男是從匝道逆向上來，之後撞上了一台26噸的大貨車才停下來。目擊者也注意到拖板車有閃避動作，車身因此有擦傷痕跡。

廣告

警方接獲通報趕到現場時，卻未見肇事者蹤影，後來才在暖暖交流道下方找到他。八堵所副所長王愛榮表示，李男經酒測結果為0.98，全案已依公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

這起事故造成李男駕駛的銀色轎車嚴重損毀，車頭整個凹陷，車門扭曲變形，連輪胎都毀損，車牌也不見了，整輛車可說已經報廢。而當時有其他駕駛正常行駛在路上，突然一道刺眼的光照過來，才驚覺有車逆向行駛，所幸駕駛反應快速，長按喇叭及時閃避，才避免了一場更嚴重的車禍。

這起事件再次提醒大家，酒後駕車的危險性極高，貪圖方便多次酒駕上路，再怎麼幸運，終究擋不住一次次的冒險，切勿讓僥倖心理成為悲劇的開端。

 

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導
有片／台南瑪莎拉蒂撞2人「戰鬥陀螺式」噴火 肇事男帶妹急閃
有片／基隆男無照釀死！高速闖紅燈撞計程車 肇逃後到案疑躲酒駕
花蓮男酒駕自撞石墩逃逸 躲巷內仍被警逮捕
花蓮無照女酒駕自撞！車慘變V字型6人受困 11歲童險死重傷

其他人也在看

Toyota 下一代 Corolla 不只外型更帥，還將提供純電、插電油電甚至氫燃料電池車型

Toyota 下一代 Corolla 不只外型更帥，還將提供純電、插電油電甚至氫燃料電池車型

Toyota 日前揭曉多款品牌全新概念車款，當中就包含被視為下一代 Corolla 設計雛形的 Corolla Concept。秀出全新概念車之際，Toyota 也預告下一代 Corolla 將提供多元化的動力版本，包含純電以及氫燃料電池車型都會是選項之一。

DDCAR電動車 ・ 8 小時前
北捷綠線某列車突臨停！竟遭按壓緊急斷電按鈕 旅客下場曝

北捷綠線某列車突臨停！竟遭按壓緊急斷電按鈕 旅客下場曝

台北捷運今（3）日下午景美站往松山方向列車突暫停於月台，原因竟是遭一名旅客按壓月台緊急斷電按鈕，所幸站長現場確認月台軌道無異狀後，行控中心隨即復電，系統營運正常。北捷指出，這名旅客的行為已經違反大眾捷

台視新聞網 ・ 3 小時前
17.8匹水冷怪獸來了！PGO TIG DCline直接幫你改到好

17.8匹水冷怪獸來了！PGO TIG DCline直接幫你改到好

PGO摩特動力推出全新旗艦「TIG DCline」，主打T-Technology科技、I-Intelligent智能、G-Genius天賦三大核心，簡直是地表最聰明又最猛的速克達。搭載Vortex二代水冷引擎，最大馬力達17.8匹，馬力重量比更達7.58 PWR，實力穩壓同級。短軸距高剛性車架與45度傾角設定，讓彎道攻勢又快又穩，不論通勤還是跑山都超有感。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本移動展巡禮｜比預想中還好不少？Suzuki e Vitara 年底台灣亮相確認！

日本移動展巡禮｜比預想中還好不少？Suzuki e Vitara 年底台灣亮相確認！

一直以來，作為相對規模較小的日本汽車製造商，Suzuki 在日本市場都是以中小型產品陣列為主要發展的主軸，品牌並沒有貪心地在各個級距都必須要有對應商品因應。而在 2025 日本移動展會上，除了兩輪、四輪各式新作精銳盡出，Suzuki 也在開展第二天悄悄展出了預計在台灣年底車展正式亮相的純電小型休旅車款 e Vitara，趁這次實際逛展，我們就來大家小小開箱一下！

GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
福特歲末衝買氣！Ford Kuga力挺價83.9萬起、Ranger Wildtrak限時回饋154.8萬

福特歲末衝買氣！Ford Kuga力挺價83.9萬起、Ranger Wildtrak限時回饋154.8萬

福特六和衝刺歲末購車買氣，推出多項熱門車款限時優惠，自2025年11月1日起至11月30日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得全家百元禮物卡，於展示間拍照打卡上傳Ford（TW）官方臉書粉絲團指定貼文，就有機會獲得Apple配件之Nimble Podium三合一無線充電器。此外，福特六和積極響應政府減稅政策，期間入主Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），方案包含5萬元力挺購車金、高額分期零利率及5年原廠保固，1.5T Active指定車型再加贈3萬元配件金。另外，為感謝萬名車主入主，Ford Ranger Wildtrak享限時感恩回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率，福特六和持續加碼各項購車優惠，歲末搶攻主力級距市場，讓消費者輕鬆開回夢想座駕！

Zeek玩家誌 ・ 20 小時前
愛玩車／馬自達新年式車款登場 新增配備更超值

愛玩車／馬自達新年式車款登場 新增配備更超值

愛玩車／馬自達新年式車款登場 新增配備更超值

EBC東森新聞 ・ 39 分鐘前
嘉義中埔清晨自撞電桿釀悲劇　轎車翻轉2歲女童傷重不治

嘉義中埔清晨自撞電桿釀悲劇　轎車翻轉2歲女童傷重不治

今天上午，嘉義縣中埔鄉發生起嚴重自撞車禍，23歲賴姓女子駕駛1輛自小客車、載著2歲女兒及友人，行經嘉139線裕民村水仔尾路段時，疑因失控衝撞路旁電線桿，由於力道猛烈，車輛竟180度旋轉後，彈至對向車道，現場一片狼藉；這起車禍造成2歲女童傷重不治，賴女與同車23歲徐姓男子則受傷送醫，保住一命。

鏡報 ・ 1 天前
酒駕開特斯拉去上班「害2死」 女稱：前晚在家喝

酒駕開特斯拉去上班「害2死」 女稱：前晚在家喝

桃園一名40歲洪姓女子酒後駕駛特斯拉，途中發生嚴重車禍造成2人死亡！事故現場留下大量血跡、破損的擋風玻璃及遺落的鞋子，顯示衝擊之猛烈。專家指出，即使特斯拉配備先進的主動安全系統，但當駕駛再次踩下油門、急轉方向盤或操作煞車時，系統就會解除自動煞停功能，回歸駕駛控制。這起事故再次提醒大家，請勿酒駕，任何先進科技都無法取代安全駕駛的責任！

TVBS新聞網 ・ 19 小時前
今早搭文湖線看過來　北捷145億人次誕生「免費搭1年」

今早搭文湖線看過來　北捷145億人次誕生「免費搭1年」

台北捷運再創新里程碑，旅運量正式突破145億人次！今日7時24分從文湖線萬芳進站、文德站出站的幸運兒，可獲得免費搭乘捷運一整年超值大獎，至於第145億人次得主前後各5名，也可獲得「基北北桃都會通」公共運輸定期票1張。此外，台北捷運會員即日起至11月30日每日登入，可免費抽獎。

鏡週刊Mirror Media ・ 49 分鐘前
人間悲劇！　逆倫弒母、醉駕肇逃2／瑪莎拉蒂撞騎士車頭全毀　女騎士一度昏迷緊急送醫

人間悲劇！　逆倫弒母、醉駕肇逃2／瑪莎拉蒂撞騎士車頭全毀　女騎士一度昏迷緊急送醫

台南永康今（2日）凌晨五點多發生嚴重車禍，一輛瑪莎拉蒂撞上一部機車造成48歲林姓女騎士當場昏迷，好在送醫之後沒有大礙，車禍也波及三輛停放路邊的汽車，但是肇事駕駛卻在案發後帶著女伴步行逃離現場，完全不顧騎士傷勢，行徑相當冷血。詭異的是，25歲女伴後來不明原因又回到現場，車禍為何會發生以及駕駛身分，她辯稱喝醉了都不知道。

鏡新聞 ・ 1 天前
2025日本移動展｜Honda Prelude 與 CB1000F 的回歸，是一場懷舊？還是一場革命？

2025日本移動展｜Honda Prelude 與 CB1000F 的回歸，是一場懷舊？還是一場革命？

一個肺炎作為開端影響了全球經濟，車市方面不論二輪四輪都難逃衰退、巨擘Honda自然也難置身事外，儘管壓力逐漸舒緩且在面對近年來的「純電浪潮」有所反轉，讓燃油車及Hybrid動力得以重新受到親睞，但一手推著經典轎跑Prelude回歸、一手CB1000F的車系復活，在這次日本移動展中，或許我們可以試著解讀看看Honda想表達什麼。

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
鏡車試駕/極速超跑夢　McLaren Track Day

鏡車試駕/極速超跑夢　McLaren Track Day

在今年的Formula One（F1）新加坡站中，McLaren車隊在今年度賽事剩餘六站的狀況下以650分的積分，搶先封王；而這個自1963年起生於賽道的品牌，不僅在F1、Indy 500、Le Mans 24HR三大賽事中拿下過冠軍，所打造出的市售車，也成功的深植人心，哪怕歷史並沒有其餘超跑品牌來的悠久，但相對短時間內就能繳出僅次於法拉利和保時捷的成績，讓我這次受邀到麗寶賽道體驗旗下最新的Artura以及750S之前，就已經情不自禁的熱血起來。

鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
雙重經典基因半世紀淬煉 The new Polo GTI就是帶勁台灣福斯汽車宣告純正熱血小鋼砲全新上市

雙重經典基因半世紀淬煉 The new Polo GTI就是帶勁台灣福斯汽車宣告純正熱血小鋼砲全新上市

雙重經典基因半世紀淬煉 The new Polo GTI就是帶勁台灣福斯汽車宣告純正熱血小鋼砲全新上市

SiCAR愛車酷 ・ 4 小時前
誇張！　大馬路「騎士暴打車窗」　疑遭噴辣椒水　警依法究辦

誇張！　大馬路「騎士暴打車窗」　疑遭噴辣椒水　警依法究辦

台南市 / 綜合報導 台南仁德區中山路1日下午6點多，有民眾開車看到前方有機車騎士與開車的駕駛發生衝突，竟當街演變成騎士暴力敲打對方車窗，目擊民眾表示，駕駛似乎也噴辣椒水回擊，這起案件影響當時的交通，讓不少用路人嚇到，警方表示將擴大調閱監視器影像，通知相關行為人到案說明，依法究辦。民眾停紅燈，結果前方機車雙載，的騎士和乘客，看起來都好生氣，後座乘客，不斷對一旁駕駛大罵。機車騎士.乘客說：「你現在是在幹嘛，報警啦，你在幹嘛。」後座乘客氣到不斷大罵，結果下一秒，騎士直接怒揍車窗。機車騎士.乘客說：「你趕快報警，你向前。」兩人下車，女子繼續罵駕駛，男子則是繼續打車窗，其他用路人全都看傻眼，這時候綠燈了，汽車馬上開走右轉，機車騎士乘客，都還留在原地，後面駕駛只能慢慢先往左切，繞過去。附近民眾說：「看到在敲他的門(車窗)，駕駛沒有要打開，駕駛好像用辣椒水噴他們，騎士和乘客有來借廁所清洗，我看男生比較嚴重，男的很痛苦，在這邊坐很久。」事情發生在台南仁德區中山路，西向往仁德交流道，1日下午6點多，民眾開車在路上，結果看到前方騎士與駕駛發生衝突，一開始是口角糾紛，罵得好大聲，結果演變成，暴力敲打對方車窗，附近民眾說駕駛好像還噴辣椒水，讓騎士乘客非常痛苦，趕緊去借水沖洗，但因為當時車流量也不小，就在馬路中央，爆發衝突真的相當危險。台南歸仁分局副分局長張俊雄說：「本分局現已擴大調閱監視器影像，並通知相關行為人到案。」兩方糾紛，在車來車往的大馬路，起衝突，影響用路人行車安全，待警方釐清責任後，也要依法究辦。 原始連結

華視影音 ・ 5 小時前
台中人出國更方便了！333路公車市民享「雙十公車」10元搭乘上限　時刻表一次看

台中人出國更方便了！333路公車市民享「雙十公車」10元搭乘上限　時刻表一次看

民報 ・ 1 天前
心碎! 嘉義女子自撞電線桿 2歲女兒"頭頸重創不治"

心碎! 嘉義女子自撞電線桿 2歲女兒"頭頸重創不治"

南部中心／綜合報導2日早上八點多，嘉義縣中埔發生一起死亡車禍，一名23歲的媽媽，載著友人及2歲多的女兒，在返家的途中，疑似因為高速過彎不慎，撞上路邊電線桿，導致雖然兩名大人只有輕傷，但坐在後座的女童，卻因為頭頸部重挫，傷重不治，但女童當時有沒有坐在安全座椅上，還有待後續釐清。2日早上，嘉義中埔發生一起自撞車禍，造成後座2歲女童身亡。（圖／翻攝畫面）監視器畫面拍下，白色轎車高速過彎，疑似失控，轎車一頭撞上路邊電線桿，不但車殼瞬間噴飛，而且因為撞擊力道過大，車體還反彈到對向車道，救護人員獲報，趕緊到現場搶救，準備好長背板，設法要救出受困在副駕駛座的男性傷者，嘉縣消防中埔分隊隊員邱國祥表示，「抵達後現場為汽車車禍，傷者兩名，一名男性年約23歲，意識清楚肢體外傷，另一名女童OHCA。」2日早上，嘉義中埔發生一起自撞車禍，造成後座2歲女童身亡。（圖／翻攝畫面）順利將人從裡面救出後，趕緊將人送上擔架準備送醫，這起車禍發生在2日早上八點多，當時23歲的賴姓女駕駛載著23歲的徐姓男性友人，行經嘉義中埔139線段7公里處，發生這起自撞車禍，但當時後座還有一名只有2歲大的小女童，因為頭頸部嚴重挫傷，緊急送醫後，仍然傷重不治。2日早上，嘉義中埔發生一起自撞車禍，造成後座2歲女童身亡。（圖／民視新聞）嘉縣警中埔分局中埔所長朱宏倫指出，「不慎失控自撞同向路邊電線桿，事故造成賴姓駕駛四肢輕微擦挫傷、意識清楚，同車徐姓乘客雙腳骨折、意識清楚，2人無生命危險。惟另一名同車吳姓2歲女童，因頭頸部嚴重擦挫傷，經由救護車送醫院急救，仍傷重不治。案經警方調查，賴女酒測值為0，另相關肇事原因由警方調查釐清中。」駕駛載著友人跟女兒，要一起回家，雖然車上配有安全座椅，但女童有沒有坐在安全座椅上，仍有待後續釐清。原文出處：心碎! 嘉義女子自撞電線桿　2歲女兒「頭頸重創不治」 更多民視新聞報導高雄男車禍變植物人！老婆竟「離奇懷3胎」　還登記成婚生子女人夫加班竟「激戰女同事」！妻驚見極樂畫面怒喊告噁男約少女「土地公廟激戰」下場慘了！竟躲公廁性交　判決曝光

民視影音 ・ 11 小時前
以下七款車入圍2026歐洲年度風雲車決選名單

以下七款車入圍2026歐洲年度風雲車決選名單

每年車壇重要評選歐洲年度風雲車〈European Car of the Year；ECOTY〉近日最終進入決選的七款車型，預計將於2026年1月9日的布魯塞爾車展公布優勝者。一年一度車壇指標性的汽車評選之一的歐洲年度風雲車，在今年9月於丹麥 Tannistest由23個歐洲國家的60位評審團成員進行評選，近日公布35款車中脫穎而出進入最終決選的七款車型名單。 入圍2026歐洲年度風雲車決選名單有：Citroën C5 Aircross、Dacia Bigster、Fiat Grande Panda、Kia EV4、Mercedes-Benz CLA、Renault 4、Škoda Elroq，預計將在2026年1月9日布魯塞爾車展公布最後優勝者。上一屆2025年由 Renault 5/Alpine A290以353分勝出，而Renault也再度蟬聯寶座，至於是否能再度摘下王冠就待明年公布。Citroën C5 Aircross、Dacia Bigster、Fiat Grande Panda、Kia EV4、Mercedes-Benz CLA、Renault 4、Škoda Elroq入

Carture 車勢文化 ・ 8 小時前
前進日本移動展》豐田章男大秀全新概念車，本田、夏普、比亞迪首度亮相

前進日本移動展》豐田章男大秀全新概念車，本田、夏普、比亞迪首度亮相

包括全球最大車廠豐田汽車集團旗下各品牌最新概念車，以及本田、三菱、Yamaha、比亞迪⋯⋯等各大品牌全新車款，都在29日正式開幕的「日本移動展」（Japan Mobility Show）首度曝光。《遠見》來到這場名列全球前三大車展現場，各大廠亮點一次看分明！「沒有任何傳統，也沒有任何名聲的豐田，怎麼

遠見雜誌 ・ 1 天前
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼

【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼

【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼

SiCAR愛車酷 ・ 4 小時前
Subaru Crosstrek 與 Outback 獲 25 年頂尖休旅席位，本月入主指定車款享高額零利率！

Subaru Crosstrek 與 Outback 獲 25 年頂尖休旅席位，本月入主指定車款享高額零利率！

Subaru旗下全時四驅SUV王者FORESTER及豪華旗艦休旅Outback，日前分別於各自級距榮獲2025年美國消費者報告最舒適休旅的肯定，讓駕駛者隨時擁有最佳視野及安全性，而跨界潮旅Crosstrek亦同步獲得美國知名汽車數據研究暨市場分析機構iSeeCars評選為2025年度最佳跨界休旅的殊榮。

GOCHOICE購車趣 ・ 3 小時前