酒駕男拒檢狂飆！警7分鐘逮人 19張罰單重罰29萬

新北市一名41歲黃姓男子因酒駕被警方攔查後竟一路飆車逃逸，在市區道路上演驚險追逐戰。這名男子開車搖搖晃晃引起員警注意，原本假意配合卻趁機開溜，無視紅綠燈、跨越雙黃線，在大街小巷間飆速穿梭。經過7分鐘追緝，警方終於在一處死巷將其逮捕。男子酒測值高達0.5，觸犯公共危險罪，警方開出19張罰單，金額高達29萬元，對此行為給予嚴正警告。

酒駕狂飆！駕駛涉公共危險，19張罰單重罰29萬元。（圖／TVBS）

事件發生在新北市三重，時間是28日晚上九時許。當時員警發現這名41歲黃姓男子開車行徑異常，搖搖晃晃地行駛在道路上，立即上前盤查。黃男起初假裝配合，但隨後突然加速逃逸，在市區道路上演出一場驚險的追逐戰。警方鳴笛追緝，打破了深夜的寧靜。

在追逐過程中，黃男駕駛的銀色轎車完全無視交通規則，不顧紅綠燈，甚至跨越雙黃線做出大迴轉。支援警力持續尾隨，但對方就是不願停車，在大街小巷間高速穿梭。最終，黃男誤入一條死巷無處可躲，被警方成功攔截。

警方將黃男壓制在地，他這時才開始表現出悔意，不停地說「不好意思」。員警對他進行酒測，結果顯示酒測值高達0.5，已觸犯公共危險罪。除了酒駕外，黃男一路上還犯下多項交通違規，包括拒檢逃逸、紅燈右轉、闖紅燈、轉彎沒打方向燈、跨越雙黃線、驟然變換車道、不依規定停讓3件、變換車道沒打方向燈等。

警方最終對黃男開出19張罰單，總金額高達29萬元。黃男被雙手上銬帶上警車，警方用7分鐘結束了這場街頭追逐戰，藉此對酒駕拒檢行為發出嚴正警告。飲酒過量有害健康，請民眾切勿酒駕，以免危及自身及他人安全。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

