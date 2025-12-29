酒駕男拒檢逃逸7公里落網 多了這18張罰單共要罰29萬

黃男落網多吞18張罰單。翻攝畫面

新北市三重警分局昨（28日）晚間巡邏時，發現41歲黃姓男子開車不穩，上前盤查之後，黃男先是假意配合，隨後加速逃逸，警方見狀立即啟動攔截圍捕，過程中黃男還多次違規，最後依然被警方攔下，並測出酒精濃度0.50毫克，除了酒駕刑責外，共涉及18次違規駕駛行為，全數被開單舉發，總計罰鍰可達29萬元，黃男也被依公共危險罪嫌送辦。

黃男拒幾逃逸7公里，最後還是落網。翻攝畫面

昨晚9點，三重警方在大同南路、環河南路口巡邏發現黃男行車過程不穩，遂上前盤查，不料黃男先是假意配合攔檢，隨後趁警方不備之際，立即加速逃逸，警方也隨即攔截圍捕，而黃男在逃逸過程當中不斷違規，總共逃了7公里，但落跑不到10分鐘，就在中正北路遭警方攔下。

廣告 廣告

警方對他實施酒測，測出酒精濃度0.50毫克，除了依公共危險罪嫌逮捕送辦外，他涉及拒檢逃逸，並在過程中3次紅燈右轉、5次闖紅燈、未打方向燈、2次跨越雙黃線、逼車、不依規定停讓等，共計18項違規，全被警方開單舉發，加上酒駕罰鍰，總計可處29萬元罰鍰。



回到原文

更多鏡報報導

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知

新北惡保母疑虐童快速搖肩、捏鼻灌液體 5月大嬰視網膜出血、視神經萎縮近全盲

泰山摩鐵雙屍命案真相曝光 背後竟有「癡情男子漢」