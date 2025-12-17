酒駕男撞亡女清潔員！他在第一現場：觸目驚心

社會中心／李汶臻報導

台南市安平區16日清晨發生死亡車禍，一輛白色賓士高速衝撞在路邊停等的垃圾車，導致年僅23歲的隨車女清潔員遭賓士車、垃圾車夾心身亡。酒駕肇事駕駛為48歲的知名鹽酥鴨店老闆鄭傳吉，酒測值高達0.95mg/L，明顯超過標準值。事發監視器畫面流出震驚各界，另有現場目擊者在社群發文，還原女清潔員男友及家屬見到親人慘狀的悲痛狀態。原PO也形容，當下畫面觸目驚心，「很難在腦海裡抹去」。

車禍慘案發生在16日上午8點左右，從監視器畫面可見，台南市安平區慶平路上1輛垃圾車正停在路邊執勤，陳姓女清潔員下車來回進行查看。她原本只在車側面移動、一度往車頭走去，怎料卻又轉身查看後車尾，她人才移動到車尾不到3秒，後方白色賓士車隨即高速衝入畫面、當場撞上陳女，導致她瞬間被夾心身亡。

23歲的陳姓女清潔員在垃圾車旁工作時，突然遭1輛賓士車從後方高速追撞。（圖／民視新聞）





有住在旁邊的居民事後在社群Threads發文分享自己目睹驚悚場面的真實心境。原PO回憶稱「就在我家門口，撞擊聲超大聲的」，對於垃圾車人員在自家門前當場遭攔腰撞亡，原PO事後回想起來依舊後怕「真的太可怕」，並不斷強調「酒駕真的是會要人命的」、「酒駕真的是不可饒恕的一件事」。

而原PO隨後也發文記錄下自己在現場目睹的心痛場面。他表示，事件發生當下自己聽見類似鋼板掉落的重擊聲，一度以為是附近建案發生工安事件，沒想到走下樓查看，竟發現是每天經過的垃圾車出事。原PO形容，當看見一個年輕的生命被酒駕奪走，一個愛侶親眼見到失去另外一半的痛苦，讓一股莫名的心酸從他心底湧出。原PO還透露，自己的機車停放在事故第一現場受到波及，當下有走到機車那邊查看失去生命的那位女生，他形容「觸目驚心的畫面很難在腦海裡抹去」。





23歲的陳姓女清潔員工作時，突遭1輛賓士車從後方高速追撞。（圖／民視新聞）





等到女生家屬得知消息到場，原PO的眼淚忍不住掉下來。女孩的母親當場痛哭失聲，並用手拍打著肇事車輛質問對方怎麼開車，另一位家屬則是不斷哭喊「是誰害了你」。原PO與另外路人女子目睹痛失親人的悲戚場面，情緒難以用言語形容，兩人只能互相扶著，彼此都能感受到那份難過。原PO表示，自己用文字描述的悲痛場面，連現場的十分之一都不到，最後寫下：「她家人何其無辜而這個女孩子就這麼沒了」、「願妳不再苦痛一路好走無牽無掛」，替逝者感到忿忿不平和不捨。

女清潔員的母親得知女兒死訊，難掩傷心情緒，當場痛哭失聲。（圖／民視新聞）





垃圾車駕駛是女清潔員的男友，聽到撞擊聲跑到車尾查看，簡直嚇壞。（圖／民視新聞）





至於肇事賓士男的身分也被起底，他是知名鹽酥鴨店老闆鄭傳吉，曾上過美食節目大談自己的香酥鴨店，他過去因金錢糾紛，被控依傷害罪遭被判處拘役55天。如今，網友還挖出鄭男疑是民眾黨支持者「小草」，經營的店家不僅曾推出「民眾黨黨證優惠」，還讓柯文哲的台南選哲之友會會長掛看板。

