酒駕男撞死清潔員、家屬淚控「至今沒道歉」 傳脫產名下只剩3輛車

2025年12月16日，台南市安平區一輛民間垃圾車停放路邊遭追撞，21歲女隨車員當場死亡。讀者提供



台南知名鹹酥鴨店48歲鄭姓老闆日前酒駕撞死23歲陳姓女清潔員，事發至今3天，陳女母親今（19日）到靈堂前陪伴女兒，哽咽表示鄭男迄今「連一句道歉都沒有」讓人心寒。同時，先前鄭男疑似上網想賣掉透天厝脫產，近日傳出他名下只剩3輛車，更令家屬覺得鄭男毫無承擔的誠意。

鄭男16日在數家酒吧從凌晨一路喝酒到天亮竟還開車，酒駕撞死執勤中的23歲陳姓女清潔隊員，導致陳女下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。鄭男事發當下不但酒測值高達0.95，還醉言醉語「有找代駕、開車的不是我」，引發眾怒。後續鄭男被起底是民眾黨特約店家，甚至還有黨員身份，還被網友抓包疑似悄悄將名下房產上網出售，質疑他意圖脫產。

廣告 廣告

陳女家屬昨天前往現場招魂，第一輪由陳女男友代表擲筊引魂，結果首輪連10次都「搏嘸筊」，第二輪換妹妹代表，才順利擲出3個聖筊，場面相當哀戚。陳女家屬今日在靈堂守靈、折紙錢「元寶」，陳母心碎表示，事發後家屬始終未接獲鄭男或鄭男親友用任何形式或管道致歉或聯繫，讓人相當心寒。

陳母直言：「你要出自內心，真心地想來祭拜我女兒，跟她說對不起才來，而不是誰叫你來你才來，他來也是為了減輕刑期而已，他有來沒來，對我來講已經無所謂了。」除此之外，家屬初步獲悉鄭男名下無房產，僅有3輛車，更令他們覺得鄭男毫無承擔的誠意。

陳母痛訴，事發至今她的眼淚早已哭乾，她只要一想到女兒人生最後的慘狀，心就揪成一團。陳母難過地說，陳女男友很愛女兒，很謝謝他這段時間的陪伴與照顧，每天都帶女兒最愛的食物來看她，「讓我覺得女兒是幸福的」，未來等女兒的事一切圓滿後，她會勸女兒男友好好走下去。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

驚悚一幕！砂石車搶快左轉 21歲騎士慘摔下半身遭輾碎

恐怖鄰居！開車撞...見他倒地又持刀狂捅 南投驚爆凶殺命案

5月大男嬰被扔水溝成了「黑泥屍」 媽媽直到見這一幕才哭了