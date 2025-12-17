酒駕男撞死23歲女清潔員 男歌手發黑底文怒轟

一名在台南經營鹹酥雞連鎖店的鄭男，昨(16日)在台南市安平區涉嫌酒駕撞死23歲的陳姓女清潔員，引發軒然大波，店家被起底，Google評論也被緊急關閉，可見眾人之怨氣，對此，歌手許富凱稍早也在臉書限時動態怒批還要容忍酒駕毀了多少家庭。

許富凱稍早發黑底文，說：「喝酒不開車，開車不喝酒，這兩行文字，到底有多難理解，酒駕到底要毀了多少家庭」。台南市議員林依婷也說：「看到脆上有人發文：平常連停車場走5分鐘都不肯的人，難道會搭公車去喝酒，然後搭計程車回來嗎？平常連付停車費都捨不得的人，難道喝完酒就會願意花好幾百叫代駕嗎？一個城市違停的人愈多，酒駕的次數就會愈高，因為本質都是一樣，貪圖方便，賭路上沒警察」。

林依婷也說：「安平區垃圾清運是委外經營，因此罹難的女清潔隊員並非環保局員工，跟大家說明一下，今天中午我有跟清潔公司聯絡上，清潔公司的法務會協助罹難者家屬向酒駕駕駛求償」，並表示：「其實政府不只對酒駕束手無策，政府連看得到的違停都束手無策。」

網友回應：「一瓶萬把塊的酒都喝的下去，才幾百塊錢的車資都捨不得花」、「代價太低，還有太容易僥倖心態」、「這種事一陣子就會發生一次, 支持酒駕視同現行犯」、「酒駕就不要易科罰金不管是不是初犯直接關幾個月，罰款還是一樣重罰，因為富人怕關，窮人怕罰款，雙管齊下一定很有用」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

