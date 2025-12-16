酒駕男追撞垃圾車 23歲女清潔員夾兩車間慘死

台南市安平區今（16）日上午發生一起死亡車禍。（圖／東森新聞）





台南市安平區今（16）日上午發生一起死亡車禍。一輛民營垃圾車於早上8點多，行經慶平路時臨停在路肩進行清潔作業，23歲陳姓女清潔員下車走到後車斗查看是否有人違規丟棄回收物，卻遭後方一輛轎車高速追撞，陳女被夾在垃圾車與轎車之間，當場死亡。

肇事車輛為一輛白色進口轎車，撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形，安全氣囊全數爆開。48歲鄭姓駕駛意識清楚，但身上散發濃重酒味，警方到場後進行酒測，酒測值高達0.95，明顯超過法定標準。

目擊民眾表示，撞擊瞬間聲響巨大，宛如爆炸一般，現場一度情緒激動，鄭姓駕駛甚至在事故發生後，對目擊者聲稱「車不是他開的」，引發眾怒。

據了解，死者為民營垃圾車隨車清潔員，任職約兩個多月，當天為早班出勤。垃圾車駕駛也是死者男友，他表示，事發當時現場已依規定放置三角錐及警示標誌，但肇事車輛未減速，直接從後方撞上。

死者家屬接獲噩耗後趕赴現場，情緒崩潰，無法接受女兒在正常工作時遭逢死劫。警方初步調查，鄭姓男子涉嫌酒後駕車，釀成死亡事故，將依公共危險罪及酒駕致死罪嫌移送法辦，依法最高可處10年有期徒刑，併科新台幣200萬元以下罰金。

警方也將進一步釐清鄭姓駕駛是否有酒駕前科，以及案發前飲酒地點與時間，以釐清完整案情。

