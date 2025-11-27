彰化縣一名47歲胡姓男子涉嫌酒後駕駛，在同一晚上連續發生兩起車禍並肇事逃逸，造成2人受傷。事發於26日晚間，該男子先在員林市育英路撞擊一輛黃色轎車導致對方駕駛受傷，隨後又在溪湖交流道附近擦撞機車騎士。雖然肇事者逃離現場，但第一起事故中掉落的車牌成為關鍵證據。經過一夜後，胡男向警方投案，酒測結果仍超標，警方已依酒駕及傷害罪嫌將其函送法辦。

酒駕男連撞2車肇逃！保險桿掉落成鐵證 隔天才投案仍超標。

事發當晚約10點多，一輛黃色轎車正在路中準備迴轉，調整好正要起步時，後方一輛黑色休旅車突然撞了上來。撞擊的衝擊力道不小，黑車的保險桿連同車牌都掉落在現場，但駕駛卻選擇肇事逃逸。黃車駕駛因此受傷，需戴上頸圈由救護車送醫治療，車身也遭受嚴重毀損。

撞擊的衝擊力道不小，黑車的保險桿連同車牌都掉落在現場。

大約一小時後，在溪湖交流道附近又發生一起車禍，一名機車騎士被撞倒，肇事車輛同樣沒有停留，選擇逃離現場。所幸這名騎士僅受輕傷，經救護車送醫後並無大礙。警方調查後發現，這兩起肇事逃逸事件竟是同一人所為。

酒駕男一晚連撞２車 「車牌掉落」成鐵證。

隔日中午，47歲胡姓男子終於到案說明。胡男坦承酒後駕駛肇事逃逸，他於26日晚間10點多先在員林市區撞車造成1名車主受傷，接著在11點於溪湖交流道旁又擦撞機車導致騎士受傷。胡男於27日上午8點先到溪湖分局，中午再到員林分局說明。

警方表示，胡姓駕駛除了在員林轄區造成交通事故外，事後又在與西湖分局轄區發生交通事故，撞擊停於路旁的重機車，造成重機車駕駛受傷而逃逸。更令人驚訝的是，即使事發已過一夜，胡男到案時的酒測值仍然超標，顯示當時他可能嚴重酒醉。警方已依酒駕及傷害罪嫌將胡男函送法辦。

