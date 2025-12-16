南部中心／鄭博暉、林俊明、張可倫 台南報導

台南一名23歲女清潔員，16日早上跟著垃圾車出勤，停在馬路旁收垃圾，沒想到一部酒駕轎車，突然高速往路旁衝撞，猛力撞向站在垃圾車車尾的女清潔員，她被夾在兩部車中間，當場身亡，同事目睹這一幕，嚇得崩潰大哭，警方到場，肇事駕駛還渾身酒氣，酒測值竟高達0.95。

酒駕男高速衝撞垃圾車 23歲女清潔員"夾2車中間"身亡

女清潔員的同事，也是她的男友，目睹這場面嚇壞，當場崩潰大哭。（圖／民視新聞）

垃圾車停在路邊，女清潔員下來收垃圾，原本站在車身旁，沒多久，剛走到車尾，下一秒，一部白色轎車衝上來，高速撞上垃圾車，女清潔員被猛力夾住，倒地不起。撞擊力道猛烈，現場物品噴濺，白色轎車安全氣囊爆開，車頭撞爛，還卡在垃圾車車尾，23歲女清潔員當場身亡。目擊民眾說：「很大聲，很像氣爆，砰一聲。」「我倒完垃圾進去，剛要坐下來的時候就撞到了，上一秒跟下一秒要怎樣都不知道。」女清潔員的同事也嚇壞，當場崩潰大哭，上一秒還在收垃圾，下一秒就慘遭撞擊身亡，警方到場，48歲肇事駕駛一臉茫，被從白色轎車上帶下來，渾身酒氣。

廣告 廣告

酒駕男高速衝撞垃圾車 23歲女清潔員"夾2車中間"身亡

白色轎車猛力衝撞垃圾車，現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞）

目擊民眾：「很多人在那邊想要衝上去打他的，有警察擋著，他說他沒開車啊，酒駕啦，都喝醉了啊。」環保公司主管劉先生：「她(死者)非常認真，目前大概來3個月左右，公司第一時間接到司機通報也是非常難過，就先趕來現場協助處理。」在場民眾相當氣憤，16號上午8點多，台南安平區慶平路，男駕駛酒駕撞死年輕清潔員，酒測值還高達0.95。台南警第四分局交通分隊小隊長林雄男表示：「鄭男腳部骨折送醫治療，經施予酒測值超過法定標準。」肇事駕駛腿部骨折，先行送醫，只是他酒駕上路，害的無辜的女清潔員在工作中喪命，實在可惡，後續出院也難逃刑責。

原文出處：酒駕男高速衝撞垃圾車 23歲女清潔員"夾2車中間"身亡

更多民視新聞報導

高虹安涉貪二審改判無罪！民眾黨布局新竹成焦點 邱臣遠回應了

高虹安貪污案二審無罪「可申請復職」 內政部回應了

新北街頭驚見包尿布獼猴！違法飼養最高可罰「這數字」

