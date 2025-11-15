彰化縣一起酒駕撞死人並肇事逃逸的案件，經國民法官參與審理後，判處肇事者8年有期徒刑，遠高於近5年酒駕致死案件平均3.15年的刑期！肇事者不僅擁有兩次酒駕前科及偽造有價證券紀錄，事發當時駕照更已被吊銷，儘管與死者家屬達成和解，法院仍認為其行為情節嚴重不適用減刑。死者家屬坦言，選擇和解只因年事已高，無法負荷長期訴訟過程，「心中的傷痛仍然存在」。此案判決側面反映了大眾對酒駕行為容忍度的降低。

酒駕累犯撞死人逃逸！國民法官法庭怒判8年 刑度超平均2倍。(圖／TVBS)

彰化縣一起酒駕撞死人並肇事逃逸的案件，經國民法官參與審理後判處肇事者8年有期徒刑，遠高於近5年酒駕致死案件平均3.15年的刑期。這名肇事者擁有兩次酒駕前科及偽造有價證券紀錄，且事發當時駕照已被吊銷。儘管嫌犯與死者家屬達成和解，法院仍認為其行為情節嚴重不適用減刑。死者家屬表示，選擇和解只因年事已高，無法負荷長期訴訟過程，但心中的傷痛仍然存在。

酒駕累犯撞死人逃逸！ 國民法官怒判8年重刑。(圖／TVBS)

這起事故發生在112年彰化縣伸港鄉，當時機車騎士在閃燈路口左轉切入車道後，遭後方白色休旅車撞上，車身與路面擦出大片火花。肇事駕駛未減速直接逃逸，騎士雖被發現時還有生命跡象，但送醫後仍傷重不治。事發三小時後，警方逮捕肇事駕駛，其酒測值高達0.65。

酒駕累犯撞死人逃逸！ 國民法官怒判8年重刑。(圖／TVBS)

彰化地方法院庭長吳永梁表示，國民法官法庭認為，雖然被告與被害人家屬達成和解，但被告先前已有兩次酒後駕車前科，因此不適用刑法第59條情堪憫恕酌減其刑的規定。法務部近5年數據顯示，45%的酒駕致死案件判處3年以上有期徒刑，平均刑期為3.15年，此案判處8年刑期相對較重。

酒駕累犯撞死人逃逸！國民法官法庭怒判8年 刑度超平均2倍。(圖／TVBS)

死者鄰居認為，酒駕行為一再發生，即使重罰似乎也難以改善現況。黃姓駕駛在102年、103年都有酒駕紀錄，駕照早已吊銷，還因偽造有價證券前科服刑3年，112年又肇事逃逸，法院認為他沒有從過去經驗中得到教訓。

死者家屬表示，為了這個案件常常要往返法院和醫院，而他們已經70、80歲，身體狀況不佳。家屬選擇和解，主要是不想繼續奔波，也不願見到肇事者只說自己沒錢賠的態度。家屬還透露，死者的大姊已80多歲且身體不好，至今仍不敢讓她知道弟弟過世的消息，因為兄弟姊妹從小失去母親，感情特別緊密。

這起國民法官參與審理的案件，判處8年重刑，也側面反映了大眾對酒駕行為容忍度的降低。

