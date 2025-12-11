酒駕累犯撞死醫大生僅判10年！父崩潰：台灣沒有公平正義

今年3月8日凌晨3點多，22歲洗車工吳叡旻與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛客戶的豪華休旅車，行經台中西屯區黎明路、凱旋路口時，高速闖紅燈撞上騎機車外送的21歲陳姓醫大生。

吳男肇事後並未下車查看，反而駕車逃逸躲回家中，直到清晨5點多才至派出所投案，酒測值達每公升0.37毫克。陳姓男大生送醫後傷重不治。

台中地方法院國民法庭10日宣判，指出吳男無照駕駛且累積高達17萬多元交通罰鍰未繳，案發當天酒測值超標，明知無法安全駕駛卻仍上路，甚至闖紅燈，完全無視他人生命安全。法院認定吳男行為構成酒駕致死、肇事逃逸致死2罪。

法院表示，吳男曾因酒駕遭判刑，出獄不到5年又再度酒駕肇事，依法構成累犯，刑度本應加重。但考量他事後出面投案自首，符合減刑規定。綜合各項情狀與檢辯意見，最終依酒駕致死、肇事逃逸致死2罪分別判刑9年、5年，合併執行10年徒刑。

對於判決結果，死者父親陳姓主播聲淚俱下表示，10年根本沒有辦法讓家屬覺得有公平正義可言。他感慨台灣酒駕致死刑度相較其他國家顯然過輕，日本酒駕致死最高可判20年，美國可能判處無期徒刑甚至死刑。

陳父希望兒子的離開能在社會產生影響，未來酒駕應該要有更重的判罰，讓大家能戒慎恐懼。陳父前天出庭時曾披著兒子的醫學大學實習白袍，當庭淚訴已經沒有機會再愛他。

審判長曾詢問吳男是否向陳父認錯，吳男猶豫片刻轉向陳父，但陳父當庭起身離開法庭。陳父表示，一條22歲的年輕生命，連實現夢想、回饋社會的機會都沒有，卻只判了10年。

因國民法官的判決要翻案極為困難，他將和律師討論後再決定是否上訴，民事部分也會對吳男、車主與借車者提告求償。

