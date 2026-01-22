酒駕累犯關不怕！婦人騎機車自撞電桿送醫 被判刑10月

〔記者李立法／屏東報導〕鄭姓婦人騎機車失控自撞路旁電桿受傷，警方據報到場後聞出婦人身上散發酒味，先將婦人送醫再進行酒測，酒測值達0.31毫克，依公共危險罪送辦，檢方發現鄭婦先前已有6次酒駕紀錄，毫無反省之意，建請法院從重量刑，屏東地院判她10個月徒刑，不得易罰金，可上訴。

屏東鄭姓婦人1年多前騎機車自撞路旁電桿摔車受傷，警方據報後到場，聞出婦人一身酒氣，先將她送醫再進行酒測，酒測值0.31毫克，明顯超標，依公共危險罪送辦後，檢方發現鄭女已是第7次酒駕被抓，最近一次酒駕被判刑8個月，才剛服刑期滿出獄，又酒駕自撞被查獲，對刑罰反應力薄弱，建請法院從重量刑。

屏東地院認為，鄭女多次酒駕被判刑，且駕駛執照經註銷後仍執意酒後騎車上路，對於道路交通安全所生危害非輕，應予嚴懲，依酒駕累犯論處，判刑10個月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

