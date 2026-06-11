「酒駕累犯」竟入市政顧問團隊 柯志恩急滅火：達成共識「已退出」

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市政顧問團被發現「酒駕累犯」，柯志恩緊急滅火。資料照片



國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單，不過名單中驚見「酒駕累犯」的一名馮姓副教授，就有議員候選人質疑柯志恩，「你對這份名單你根本完全不了解，還是你的幕僚在衝康？」對此，柯志恩今天（6／11）緊急滅火表示，她對毒駕與酒駕一直都是抱持零容忍態度，絕無任何退讓空間，馮姓副教授已退出市政顧問團。

高雄市議員候選人張以理今天指出，根據判決書資料，馮姓副教授在2014年3月10日酒後駕駛自小客車，行經台南市區某處，與林姓民眾的車發生碰撞，肇事者受傷送醫。檢方考量其犯後態度尚可、有博士學歷，以緩起訴處分。

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同年12月19日，馮姓副教授在台南的海鮮炭烤店喝完啤酒，再次酒駕上路，遭警方攔檢，測得呼氣的酒精濃度達每公升0.28毫克，移送檢方偵辦。由於馮是累犯，檢方撤銷先前的緩起訴，兩案併罰，遭判有期徒刑4月。

張以理痛批柯志恩，「你到底是對你的幕僚不熟悉，還是對這份名單你根本完全不了解，或是你的幕僚在衝康？」並痛批柯一直在「請鬼拿藥單」，或者是以為以毒攻毒就能解決這些事情嗎？

對此，柯志恩今天也回應，表示對毒駕與酒駕一直都是抱持零容忍態度，絕無任何退讓空間，不因任何個案而有所動搖。柯志恩說，馮姓副教授具備公共關係與廣告專長，也曾任政黨政策會研究員，對教育與公共事務有其專業地位與學術經驗，馮副教授在10幾年前犯下酒駕錯事，之後也負起相關法律責任。

柯志恩指出，雙方討論後，已達成不加入市政顧問團結論。她也強調，當初團隊找的是能治理高雄問題的專家，而非針對每一位參與者進行全面性的個人背景審查，對於社會各界對名單做出的意見與提醒，團隊也表達尊重與感謝。

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