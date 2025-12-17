酒駕累犯「闖紅燈、逼車6分鐘」落網！法官因「2原因心軟」結果曝

社會中心／巫旻璇報導

去年9月苗栗一名詹姓男子白天前往檳榔攤飲酒後，仍心存僥倖自行開車返家，途中行經通宵熱鬧街區時因交通違規引起巡邏員警注意。警方示意攔查時，詹男不僅拒不停車，還突然加速逃逸，在街道上高速行駛、惡意逼車並接連闖紅燈，與警方展開長達約6分鐘的追逐，最終遭到壓制逮捕。苗栗地方法院審理後，認定其行徑目無法紀，判處有期徒刑6月，全案仍可上訴。





酒駕累犯「拒盤查逃逸闖紅燈、逼車6分鐘」落網！法官因「2原因心軟」判刑出現轉圜

警方準備進行攔查時，詹男疑因酒後心虛，猛踩油門加速逃離，沿途不僅飆車、逼迫其他車輛，還多次闖越號誌。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

廣告 廣告









根據《三立新聞網》報導，詹男於去年9月1日上午在某檳榔攤飲下兩瓶啤酒後駕車上路，約上午10時27分行經道路時因違規遭警方盯上。警方準備進行攔查時，他疑因酒後心虛，猛踩油門加速逃離，沿途不僅飆車、逼迫其他車輛，還多次闖越號誌，危險行徑長達6分鐘，所幸未造成其他用路人傷亡。

隨後警方成功將詹男制伏，酒測結果顯示每公升0.24毫克，雖未達公共危險罪0.25毫克的法定門檻，但員警發現其外觀明顯帶有酒態，眼神渙散、步伐不穩，進行平衡測試時手腳顫抖，已無法安全操控車輛，警方依「不能安全駕駛」的具體事證，將其以現行犯身分逮捕。

法院審理指出，詹男已嚴重危害公共安全，且其過去曾有酒駕紀錄，仍再度犯案，顯示未從前次教訓中警惕。不過，法官也考量詹男已坦承犯行，且需負擔照顧身心障礙的姐姐與兩名子女的家庭責任，經濟壓力不小，因此在量刑上酌予減輕。判決酒後不能安全駕駛部分處有期徒刑3月，妨害公眾往來安全部分判處5月，合併執行有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：酒駕累犯「拒盤查逃逸闖紅燈、逼車6分鐘」落網！法官因「2原因心軟」判刑出現轉圜

更多民視新聞報導

回顧2016年冷到停班課！今年冷空氣來襲「好像不冷？」2原因曝

「民眾黨特約店」酒駕撞死清潔工！獲救「瞎扯1句推責任」險遭圍毆

正北極振盪跨年恐極凍！網喊「懷念霸王極寒流」鄭明典提醒1事

