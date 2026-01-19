酒駕罰不怕！苗栗男4度累犯又上路 酒測值破表判刑9個月

太恐怖了！南韓現任世界羽球女單排名第一的安洗瑩（An Se-young），今在印度新德里舉行的印度公開賽（超級750賽）決賽中， 只花43分鐘就以直落二（21比13、21比11）再度擊敗世界第2的中國選手王祉怡，成功奪得冠軍，不只完成二連霸還打下恐怖的跨年30場連勝和6連冠！此役雖然是世界前二對決，但比賽過程呈現一面倒局面。安洗瑩過往常於開局讓對手領先再反超，本次卻從首局即掌握主動。王祉怡面對安洗瑩精準的角落調動與滴水不漏的防守反擊毫無辦法，安洗瑩全場未遇明顯危機，僅花43分鐘便結束比賽。她將對王祉怡的連勝紀錄推進至10場，總對戰成績擴大為18勝4負。王祉怡上次戰勝安洗瑩，已經得回溯至2024年12月的BWF世界巡迴賽總決賽4強戰。自去年10月丹麥公開賽起，安洗瑩已連續奪得六站賽事金牌，並寫下30場連勝紀錄。其中五場決賽對手正是王祉怡且全部獲勝。在中國隊內，包括王祉怡、(世界第2)、陳雨菲(世界第4)與韓悅(世界第5)等主力對安洗瑩均處於下風，促使中國輿論出現「恐安症」一詞。此新詞衍生自形容中國足球對南韓隊懼怕心理的「恐韓症」。過去對安洗瑩一度佔優勢的陳雨菲，去年七次交手中輸掉五場，總

