酒駕翻車驚魂！54歲李姓男深夜撞分隔島 幸無人傷

桃園54歲男子深夜酒駕撞分隔島，車輛側翻驚險一刻。（圖 ／翻攝畫面）

桃園中壢區近日發生一起驚險的酒後駕車事件，54歲李姓男子在深夜駕駛自小客車，沿新生路往和美街方向直行時，不慎撞上路中分隔島，導致車輛側翻場面相當驚險，所幸李男本人並未受傷，但這起事故也暴露出酒駕對公共安全的巨大威脅。

中壢交通中隊接獲報案後，於26日晚間21時迅速派員到場，立即處理事故現場。警方對李男進行酒精測試，結果顯示其酒測值高達 1.06 mg/l，遠超過法定標準，隨即將李男逮捕，並依公共危險罪嫌移送偵辦。

廣告 廣告

中壢警分局長林鼎泰強調，酒駕行為不僅危及自身安全，也可能造成無辜用路人傷亡，警方對於酒駕與毒駕行為一向零容忍，將持續加大取締力度，絕不姑息任何危害交通安全的行為，同時呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應選擇代駕、搭乘大眾運輸，或請親友協助接送，務必保障自身與他人安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

身分遭冒用二十一年 男子名下竟有四次婚姻登記

女大胃王吐掉食物畫面曝挨轟假吃 突宣布「無限期停更」認：身體出狀況

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年