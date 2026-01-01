酒駕肇事險撞清潔人員 王夢麟道歉：以為酒退、近期壓力大

王夢麟酒駕肇事，強調近期壓力大。（翻攝自王夢麟臉書）

今年71歲的王夢麟爆出去年12月29日早上6點多，在台北市內湖區康樂街上肇事，撞壞一台掃路手推車，險些撞上清潔人員，當時報警後，王夢麟被測出酒測值高達0.73，嚴重超標，他今（1日）被追問此事，透露近期壓力很大。

事發前一晚，王夢麟與友人一起聚會喝威士忌，因太累一回家倒頭就睡，隔天一早，因為肚子餓，以為酒精已退，因此想開車出門買早餐，沒想到轉個彎就發生意外，他再三強調沒撞到人，現在家裡面，人好好的，當時已做完筆錄，對自己錯誤行為再次向社會大眾道歉。

對於酒駕一事，他坦言因籌備網路節目，整個人承受很大的壓力，屆時會有一男一女兩個搭檔，因此，近期忙著籌備開會。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

