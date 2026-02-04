「酒駕肇逃」男歌手提告180名黑粉 2人須賠償100萬「原因曝光」

金浩中提告180名網友。翻攝newsis

目前正因酒駕肇事逃逸等罪嫌服刑中的韓國歌手金浩中（김호중），於2021年對180名在網路上發表負面言論的「黑粉」提起高達7.6億韓元的損害賠償訴訟。首爾中央地方法院於4日下午對此案做出判決，裁定其中僅有2名網友須各賠償100萬韓元（約新台幣2.1萬），其餘178人的請求則全數遭到駁回。

2名被告須向金浩中賠償。翻攝노컷뉴스

針對兵役爭議提告獲判勝訴率極低

這起訴訟源於2021年6月，金浩中主張多名網友在網路上針對他的兵役爭議發表負面貼文及留言，對其名譽造成嚴重損害，進而向180人索賠總計約7億6400萬韓元。雖然金浩中的法律代表在庭上強調，這些言論並非完全沒有負面影響，但首爾中央地方法院民事合議45部在裁決中指出，法官是根據貼文內容的具體性、表達方式的強烈程度，以及發文的頻率與重複性進行綜合考量。

最終，法院認定僅有2名網友的言論程度足以構成賠償責任，裁定兩人須分別支付100萬韓元，對於其餘178名被告的請求則予以駁回。這顯示法院在界定「名譽毀損」與「合理批評」之間有著嚴格的標準。

去年12月特赦審查遭判定不合格

金浩中的近況也隨之曝光，他因2024年5月在首爾江南區酒後駕車撞上計程車並逃逸，事後更指使經紀人代為自首，遭判處有期徒刑2年6個月。據悉，金浩中在入獄後原先收押於首爾看守所，隨後被移送至民營的「希望監獄」服刑。

在剛過去的2025年12月，金浩中曾被列入「聖誕節特赦」的假釋審查名單中，引發外界關注他是否能提前出獄。然而，假釋審查委員會最終給予其「不合格」的判定，使其無法提早重獲自由。

預計2026年11月服刑期滿出獄

在酒駕案件的審理過程中，金浩中曾一度提出上訴，但隨後決定撤回，維持2年6個月的刑期。根據目前的服刑進度，金浩中預計將於2026年11月刑滿出獄。

金浩中曾因參與選秀節目《Mr. Trot》獲得第四名而聲名大噪，擁有廣大的高齡粉絲群。然而接連的酒駕爭議與提告粉絲的舉動，讓他的社會形象跌落谷底。隨著損害賠償訴訟僅獲得極小部分的勝訴，也反映出法律對網路言論自由與名譽權保護的界線衡量。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



