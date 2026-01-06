酒駕自撞燈桿車輛嚴重損毀 駕駛脫困"急藏空酒瓶"

南部中心／蘇晟維、陳家祥 高雄報導

6日凌晨一點多，高雄前鎮英明路上，一輛小轎車，突然無預警地撞上路邊的紅綠燈桿，車頭撞到凹陷，駕駛座車都打不開了，只是駕駛好不容易脫困後，卻不斷從車上拿出一包又一包的物品，事後發現，原來是酒駕上路，車上還放著空酒瓶，擔心引起員警注意，但最後還是吃上公共危險罪名。

自撞燈桿車輛嚴重損毀 駕駛脫困急藏空酒瓶「滅證」

男子酒駕自撞路邊燈桿，還試圖藏酒瓶滅證。（圖／民視新聞）

凌晨一點多，寧靜的道路，突然一輛白色轎車，碰，的一聲，直接高速撞上路邊紅綠燈桿，嚇壞附近民眾，目擊民眾說，「我們跟朋友在吃東西，然後他就碰一聲就到了，我們兩個就看過去對面了，後面我們就不知道，我們就打電話報警了」。

民眾聽到聲響趕緊打電話報警，就看到白色轎車，車頭被撞到稀巴爛，有如一整團廢鐵，滿地都是漏油，車窗玻璃也撞到碎裂，案發後，駕駛座車門，連開開不了，從監視器畫面就看到，駕駛費了好大功夫，從副駕駛座爬出來，就看到他又急急忙忙回到車上，接著駕駛拿出一袋又一袋的物品，刻意拿到一旁堆放，這才發現，原來他拿的，竟然都是空酒瓶，高雄警前鎮分局一心所長李宗翰表示，「張男手腳多處擦挫傷及左肩受傷，由119救護人員送往醫院救治」

54歲的張姓男子，都已經跟友人一起坐計程車去餐敘，結束後回到友人家中，想說不會被抓到，就乾脆開回家，沒想到就是這個沒想到，竟然會自撞惹出更大的麻煩，高雄警前鎮分局一心所長李宗翰說，「經酒精濃度測試後發現超過標準值，違反刑法第185之3公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦」，男子酒測值高達0.35，不但車毀了，這下還得吃上公共危險罪官司。

原文出處：自撞燈桿車輛嚴重損毀 駕駛脫困急藏空酒瓶「滅證」

