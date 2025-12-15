酒駕自撞電桿釀停電 新屋1600戶受影響

新屋區一電桿被撞斷，附近一千多戶人家無電可用。（照片楊梅警局提供）

記者丘安／新屋報導

桃園市新屋區華興路一帶十四日晚一位越南籍的高姓男子，疑因自駕自小客車失控，撞斷路旁的電桿，造成附近一千六百多戶人家無電可用，坐在高姓男子副駕駛的女子則受傷送醫救治，警方稍後針對高姓男子進行酒測，結果酒測值竟高達0.17mg/l，全案將依公共危險罪移送法辦並查明詳細肇事原因。

據楊梅警局指出，十四日晚十時，有部自小客自撞路旁的電桿，導致電桿倒地，附近一千六百一十五戶人家則停電無電可用，警方據報立刻派員前往調查，在新屋區華興路五十一號附近只見滿地的電線和撞毀的自小客車，車上還載有一名女子並受傷，警消將受傷女子送醫救治。

警方初步調查，駕駛這部小客車的越南籍高姓男子（三十一歲）疑因失控自撞，並撞斷道路旁的電線桿，警方稍後就越南籍的高姓駕駛進行酒測，結果發現高姓男子酒測值竟高達0.17mg/l。

警方表示，警訊後，全案依公共危險罪偵辦，另事故發生詳細原因警方將調查釐清。