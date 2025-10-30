酒駕被攔自稱警友會人士! 嗆敢辦他就調職.多次辱警遭逮

南部中心／呂彥頡、陳姵妡 高雄報導

高雄一名男子酒後開車遭員警攔下，沒想到他竟然說自己是警友會的人，還嗆敢辦他就要讓員警從市區調到山區去，而且他還不願配合酒測多次辱罵員警，最後遭警方帶回，依法偵辦。

員警vs.酒駕男子：「啊，怎麼人家說你開車搖搖晃晃的，有沒有喝酒，沒有。」這輛轎車行駛在高雄市區，但方向燈卻是忽左忽右，而且車燈也沒開，巡邏員警上前攔查，發現這名駕駛，一身酒氣。員警vs.酒駕男子：「如果吹不過，吹不過就要送辦，你明天就要調六龜了，你不要這樣威脅我們。」吳姓男子被請下車，嗆聲自己是高雄警友會人員，說員警敢辦他就會被調職，但警方仍依法辦事，要求他進行酒測。員警vs.酒駕男子：「持續吹到我們說停，你就拉鍊拉下來，我就幫你X了，你別再說那種話，不然咧。」

醉醺醺的男子，開始對員警出言不遜，拖拖拉拉就是不肯酒測，還鬧著要借電話打給所長，軟硬兼施通通行不通的狀況下，便開始辱罵。員警vs.酒駕男子：「你對我不客氣耶，你為什麼說我是猴囡仔，你說誰是猴囡仔，你們這些都20幾歲的員警，有沒有要測，你要不要測。」高市警成功所長陳昀辰：「過程中發現駕駛吳姓男子，散發酒氣吳男拒絕酒測，本案吳男不依規定使用燈光，處1200元以上3600元以下罰鍰，拒絕酒測行為處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照，吊扣牌照2年並扣繳牌照。」男子即使大鬧，故意拖延時間，企圖醒酒，最後鬧了超過三十分鐘，警方依拒絕酒測行為開單，處吳男18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照等等，甚至小客車也被當場移置保管，被依法究辦。

