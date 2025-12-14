酒駕誤事！載有毒氣體撞牆翻覆外洩 肇事司機要賠公司212萬

酒後駕車大貨車載有毒物質撞圍牆翻覆，駕駛慘賠212萬元。（圖：消防局提供）

酒後駕車代價真的不小！一家通運公司徐姓駕駛開大貨車載運有毒化學氣體行經新竹縣新豐鄉，因酒駕導致大貨車撞牆翻覆，導致毒氣外洩。車禍後續處理完畢後，通運公司向肇事的徐姓駕駛訴請賠償，總金額高達212萬元。全案法官審理後，認為整起事故因徐姓駕駛酒駕所引起，法官判決徐姓駕駛應全數賠償公司損失。

據了解，這起發生在112年4月12日的車禍事故，徐姓男子受雇駕駛通運公司載運毒性及關注化學物質環氧氣丙烷，因駕駛酒後駕車，導致大貨車撞擊圍牆翻覆路邊，載運的有毒物質外洩。

事後車輛拖吊及維修等損害費用達31萬多元，半拖車板架拖吊作業損害費用1萬2600元，及進行毒性及關注化學物質環氧氣丙烷洩漏聯防支援作業費用5萬6000多元、槽體吊掛及運送作業費用11萬元、槽體移槽及租借存放費用3萬7800元，毒性及關注化學物質罐槽體費用81萬2500元，圍牆修復及樹木整修清理作業損害費用41萬2000多元。

另外，公司支出交通部公路總局違反汽車運輸業管理事件處分罰鍰損害費用9000元，以及新竹縣政府環保局處分和罰款費用36萬元，總計通運公司向酒駕肇事的徐姓司機求償212萬元。法官審理後裁定徐姓駕駛應全數賠償。（彭清仁報導）

警語：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕。