酒駕誤事！載有毒氣體撞牆翻覆外洩 肇事司機要賠公司212萬
酒後駕車代價真的不小！一家通運公司徐姓駕駛開大貨車載運有毒化學氣體行經新竹縣新豐鄉，因酒駕導致大貨車撞牆翻覆，導致毒氣外洩。車禍後續處理完畢後，通運公司向肇事的徐姓駕駛訴請賠償，總金額高達212萬元。全案法官審理後，認為整起事故因徐姓駕駛酒駕所引起，法官判決徐姓駕駛應全數賠償公司損失。
據了解，這起發生在112年4月12日的車禍事故，徐姓男子受雇駕駛通運公司載運毒性及關注化學物質環氧氣丙烷，因駕駛酒後駕車，導致大貨車撞擊圍牆翻覆路邊，載運的有毒物質外洩。
事後車輛拖吊及維修等損害費用達31萬多元，半拖車板架拖吊作業損害費用1萬2600元，及進行毒性及關注化學物質環氧氣丙烷洩漏聯防支援作業費用5萬6000多元、槽體吊掛及運送作業費用11萬元、槽體移槽及租借存放費用3萬7800元，毒性及關注化學物質罐槽體費用81萬2500元，圍牆修復及樹木整修清理作業損害費用41萬2000多元。
另外，公司支出交通部公路總局違反汽車運輸業管理事件處分罰鍰損害費用9000元，以及新竹縣政府環保局處分和罰款費用36萬元，總計通運公司向酒駕肇事的徐姓司機求償212萬元。法官審理後裁定徐姓駕駛應全數賠償。（彭清仁報導）
警語：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕。
其他人也在看
Suzuki Jimny 五門版將重啟接單並推改款車型！日媒點出新版不受歡迎原因
Suzuki 今年 2 月初在日本發表 Jimny Nomade 五門版本，僅在短短四天內便接獲超過 5 萬張訂單，導致原廠被迫暫時停止接單，不過即將在明年 1 月恢復接單，同時還會跟進三門版 Jimny 的配備升級，但經銷商詢問候車的消費者是否轉單新款 Jimny Nomade 時，得到的答覆卻令人大跌眼鏡。自由時報汽車頻道 ・ 19 小時前 ・ 2
賓士 Baby G 入門越野休旅預想造型搶先看！維持經典硬派風格但更靈巧
賓士先前預告將在 2026 年推出一款全新入門越野 SUV，而其測試身影也在近日曝光，因此外媒《Kolesa.ru》便以此為根據繪製出 Baby G 預想造型，搶先一睹賓士全新入門越野 SUV 的可能樣貌。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Toyota 全新商標現身台灣！90 年代經典中置跑車有望進軍國內
日前 Toyota 在日本註冊「GR MR2」商標，引起全球車迷轟動，意味著曾經咤吒 90 年代車壇的中置小跑車要重新復活，近日台灣智慧財產局網站上也出現「GR MR2」商標，屆時這款經典跑車也有望進軍國內市場。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
2025 日本移動展巡禮｜盤點 Nissan 重點新車：Elgrand、Ariya、Leaf
雖然 Nissan 目前正在進行全球財務重整與成本控管，但還是有新車推出。 甫於日前落幕的 2025 Japan Mobility Show（東京移動展）上，Nissan 並未因經營層面的挑戰而缺席，反而試圖透過這場主場秀，向外界證明「技術的日產」底氣仍在。不同於過往大玩概念車，這次展出的三款重點車型——大改款 Elgrand、小改款 Ariya 以及轉型後的 Leaf，都具備高度的量產成熟度。GOCHOICE購車趣 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
30萬價差的靈魂拷問！ Jeep Wrangler雙車型殘酷對決
睽違15年，那個在二戰煙硝中誕生…民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賓利Continental Supersport 高性能GT跑車將採用後輪驅動，力拚Aston Martin Vanquish
高性能Continental GT即將迎來全新時代，英國奢華品牌賓利（Bentley）發布其全新旗艦「Supersports」車型的第二張預告圖，這款車型或將與法拉利12Cilindri和Aston Marti的Vanquish豪華GT跑車競技技場，展開競爭。這款新車被譽為「史上最輕、最以駕駛者為中心的」Continental GT，將於11月14日在紐約正式亮相。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國道驚現車輛飛簷走壁！網：飛航模式已啟動
[Newtalk新聞] 國道1號北向276公里昨日晚間出現車輛「飛簷走壁」畫面，民眾行車紀錄器畫面在社群平台引發熱議，「在高速遇到一台車飛簷走壁，這是什麼高科技嗎？」國道警方指出，疑似因身體不適擦撞內側護欄，所幸送醫後並無大礙。 影片中1輛自小客車行駛國道1號北向台南嘉義間276公里處，處於內側車道，先是逐漸偏離車道，隨後擦撞內側護欄，甚至車身一度「爬上」內側車道邊緣，猶如電影場景。網友直言「飛航模式已啟動」、「這是水溝蓋跑法高階技巧，小狗尿尿跑法」、「終於知道為什麼護欄上面會有很多線而且還非常長」。 同時網友發現，事故車輛後方有1輛白色賓士車跟隨，沿路好心閃燈保護示警，網友留言「白色賓士車打雙燈應該是保護那台車。內車道時速100以上。怕後面來車一不小心。就gg」、「然看出來大白是在示警，但不用這麼犧牲吧...」、「最強大的是還有人敢開在它後面」。 國道警方指出，事故車駕駛為56歲陳姓男子，疑似因身體不適，導致車輛偏離車道並擦撞內側護欄肇事。駕駛人送醫檢查後並無大礙，亦未受傷，經檢測確認無飲酒情形。警方提醒，用路人行駛高速公路時務必專注車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，如出現身體不適或精神新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
酒測值0.99！ 爛醉上路撞民宅圍牆 車噴飛翻覆
彰化縣 / 綜合報導 彰化芬園凌晨發生一起嚴重車禍，黑色轎車衝撞上民宅圍牆後，整輛車失控翻了出去，四輪朝天倒在路中間，而駕駛被壓在車底下無法動彈，被救出時頭部撕裂傷，意識清楚送醫。離譜的是，警方對這名駕駛實施酒測，酒測值竟高達0.99，幾乎是喝到爛醉上路，凌晨肇事時撞上民宅，發出巨大聲響，嚇壞在家休息睡覺的屋內民眾。 監視器拍下，一輛黑色轎車開過來，擦撞民宅圍牆後，整輛車噴飛到對向車道，翻了過去，換個角度再看一次，當時黑色轎車逆向開在車道上，撞上民宅圍牆，還擦出濃濃白煙，接著撞上民宅梁柱翻車肇事，救護車到場時，轎車整輛車四輪朝天倒在路中，駕駛被壓在車下。幸好救出時，駕駛雖然額頭有撕裂傷，但人還有意識，這是發生在彰化芬園這處民宅，回到現場，民宅外的水管被撞斷，水溝中卡著一顆車輪，還有汽車保險桿也噴飛散落在路中，可見撞擊力道多大。彰化警分局交通分隊小隊長邱澧鮮說：「酒測值高達0.99，導致駕駛手腳多處擦挫傷，送醫治療，尚有意識。」警方調查，肇事的是38歲梁姓男子，酒測值高達0.99，自撞上民宅肇事，而劉姓駕駛的朋友透漏，劉姓駕駛是要開車去草屯，沒想到路上撞民宅圍牆翻車，當時是深夜，被撞到民宅，裡面的人都正在睡覺，被這麼一撞全都受到極大驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家》車主哭養車超貴！北部人嘆「保養.清潔.停車」年花9 .2萬
擁有一台車，對不少民眾來說，是便利也是門面! 不過從保養、維修到停車、保險養車成本年年攀升，根據交通部統計，北部人一年 平均就要花 9.2萬元在汽車相關支出上，讓不少車主直呼負擔越來越重，對此專家也分析，不只維修費，停車費用、保險費，動輒就要上萬元。 #養車#保養#清潔#停車#支出東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
鹿港轎車碰撞公所資源回收車! 3人.1女童受傷送醫
中部中心/李文華 彰化報導彰化縣鹿港鎮，有一輛自小客車，與鹿港鎮公所清潔隊，資源回收車，發生碰撞，一共造成3名成人，以及一名女童受傷，幸好送醫治療，沒有生命危險，警方初判雙方都有肇責！鹿港資源回收車碰撞自小客。穿著白紗小洋裝、綁啾啾的妹妹，雖然覺得胸口痛痛，但是，她好乖巧，既沒有哭也不鬧，小公主端正的坐著，跟著大人搭救護車送醫！妹妹坐上大人開的自小客車，在13日上午10點多，在彰化縣鹿港鎮西濱快速道路，與媽祖路交叉口，與鹿港鎮清潔隊的資源回收車，碰的一聲撞在一起！車體有夠硬的資源回收車，右前車頭處稀巴爛，可以想見撞擊力道有多大，59歲林姓駕駛，原本開著回收車，左轉西濱底下道路，到肇事地點，不小心與37歲黃姓駕駛，自小客沿媽祖路直行行駛，兩車出事了！鹿港資源回收車碰撞自小客。回收車駕駛1人，自小客3人受傷，由救護車送彰濱秀傳醫院治療，幸好都沒有生命危險。原文出處：鹿港轎車碰撞公所資源回收車! 3人.1女童受傷送醫 更多民視新聞報導暴風雪強襲北日本 北海道接連車禍、秋田電車脫軌高雄小黃司機引火自焚！恐嚇車行「家破人亡」 衝撞入內起火燃燒同歸於盡? 運將不滿車牌遭回收 "點火燒車"直衝車行民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣汽機車數再衝新高 養車1年耗8.4萬元「北部最貴」
台北市 / 綜合報導 政府鼓勵公共運輸，不過汽機車數量卻創下新高。根據交通部調查，養車的費用變貴了，去年平均每輛自用小客車要花8.4萬元養車，比往年高,其中北部人最辛苦，每年要付9.2萬元，停車費就占了1萬2，養車負擔明顯高於其他縣市！一天花錢有三盤菜盤肉盤方向盤，而且方向盤含金量不斷上升，交通部統計台灣汽車養車成本，去年平均每輛一年花8萬4317元，其中北部車主負擔最重，一年花超過9萬元。北部車主說：「沒有算油錢的話應該不用，修車成本，包括人力成本，材料成本，都比中南部要高，這是合理的。」修車廠業者說：「地價物價什麼都貴，變得東西都貴，台北市哪個地方不用花錢，出門就是要花錢。」台灣養車用在加油及充電費花最多，一年平均36000多，其次是保養維修費15000多元，分區看北部的年平均養車支出92000多元，其中停車費占了快12000，是其他縣市2.6倍到9.5倍，中部和南部，車主養車一年花上約7.9萬元，東部約6萬多，金馬離島約5.1萬元，北台灣的車主養車的擔子特別重。車主說：「應該是保養比較貴，每年在二到三萬，工資也漲，零件也貴，什麼東西都貴，所以養一台車不簡單。」台灣養車開銷中，油錢和電費是依里程數而定，屬於變動最大的支出，其他有保險費保養維修費稅金，另外停車費過路費罰單等，都是無法預料的支出，儘管養車費用上漲，汽機車數量卻持續增加，專家認為通勤人口的最後一哩路，不見得有方便的公車捷運等公共運輸代替，還是得回頭去開車。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 17
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 25
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 77
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 468
高虹安二審即將宣判 醫大膽預言「會被判無罪」：法官根本審不下去
停職中的新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判7年4月，二審將於12月16日進行宣判。對此，精神科醫師沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。沈政男在臉書發文表示，現在閣揆卓榮泰不副署財劃法，綠營也在說倒閣、解散國會，他直言「你們搞大罷免，然後大失敗，就是自己把倒閣與解散國會的路堵住了！國會在大罷免，實質上......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 74
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 272