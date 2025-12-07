酒駕超標近3倍撞死騎士 書寫經文迴向求輕判被打臉

蔡男涉嫌酒駕撞死騎士，書寫經文迴向求輕判，被高雄高分院打臉。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東蔡姓男子涉嫌酒駕撞死人，被地院依公共危險罪，判處徒刑4年，他上訴指出，賠償270萬元和解，並書寫經文迴向，希望能夠從輕發落，高等法院高雄分院調查，他有酒駕前科，又超標近3倍，判決駁回。

判決書指出，被告蔡男曾因酒駕，在2019年2月間，被判處有期徒刑4月定讞。2023年7月3日晚上，他在高雄市上班工廠喝酒後，駕駛轎車外出，途經屏東縣萬丹鄉，涉嫌追撞郭姓男子所騎機車，導致對方傷重不治。

屏東分局警員接獲報案，抵達現場處理，蔡男坦承犯行，酒測值酒每公升0.73毫克，依公共危險罪嫌，移送屏東地檢署偵查、起訴。屏東地院考量蔡男符合自首，又賠償270萬元和解(含保險金)，判處有期徒刑4年。

蔡男不服上訴指出，郭男夜間行駛，未開車尾燈，本身也有過失。又說，案發後親自書寫經文迴向被害人，請求法官給他自新機會。

高雄高分院調查，蔡男上開主張，原審均已考量過，況且，他有酒駕前科並是累犯，酒測值超標近3倍，不宜輕饒，判決駁回，尚未定讞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

