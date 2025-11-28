酒駕載學生！國中校車擦撞轎車 市府：永不錄用

新竹建華國中校車送學生上學途中發生擦撞。（圖／東森新聞）





新竹建華國中校車送學生上學途中發生擦撞，51歲黃姓駕駛一酒測，酒測值竟然高達0.54，等於喝超過7瓶啤酒才開車上路，還好車上18名學生沒有受傷。交通車公司說，原本的駕駛臨時請假，才會找黃姓駕駛代班，市府依照違反兒少法對駕駛開罰，也永不錄用。

藍色遊覽車要變換車道，把車往左移動，過程中擦撞到深色休旅車左邊車身，警方很快到場，發現這是新竹建華國中載送學生上下課的交通車，一酒測，51歲黃姓駕駛酒測值竟然高達0.54，車上有18名學生，全都嚇了一大跳，車卡在道路中間，還好學生沒受傷，學校趕緊派人，讓學生可以徒步返校。

新竹市交通隊分隊長劉又壬：「大客車駕駛，經本隊同仁酒測，酒測值超過法定標準值，全案依公共危險罪，移請地檢署偵辦。」

載的是學生還敢喝酒開車，黃姓駕駛酒測值0.54，等於至少喝了7瓶以上的啤酒，喝完才載送學生，校方知道相當生氣，一查原本開車的司機臨時請假，交通車業者改派黃姓司機代班，新竹市政府依照對司機酒駕，依照違反兒少法開罰，可以罰6千至一萬五千元，這名司機永不錄用。

新竹市教育處社會教育科科長李怡君：「該違規公司，要每天對交通車司機進行酒測，並回報市府進行列管。」

其他家長：「太扯了吧，為什麼喝酒還要開車。」

其他家長：「怎麼會讓校車，都沒有一個安全的檢查嗎。」

建華國中校車行經新竹市光復路食品路口發生擦撞，駕駛酒駕被發現，這裡距離學校只剩幾分鐘路程，那沿路接學生上學，等於學生一路上都是在危險之中，家長驚訝，市府也要求強化管理，要確保學生乘車安全。

