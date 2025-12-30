酒駕通緝犯被捕 「哀求回家一趟」為替癱瘓妻換藥道別

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮縣警方巡邏時，發現一名44歲的潘姓男子形跡可疑，上前盤查發現男子是通緝犯因為之前酒駕被判刑3個月！男子拜託警察讓他回家一趟，他必須跟妻子道別也要幫妻子換藥因為妻子癱瘓7年了，他擔心他去坐牢妻子就沒人照顧，也因此他們夫妻倆才從桃園躲到花蓮生活變成通緝犯！後來,在員警的戒護下夫妻倆痛哭道別警察看了也難過。

潘姓男子VS.妻子說：「我真的很擔心...。」戴著手銬，在癱瘓的妻子床前痛哭失聲，連在場員警都為之動容，因為這名潘姓男子，幾分鐘前在路上被逮。潘姓男子VS.警方說：「(大哥您好，有帶證件嗎)，沒有欸，(你身分證報一下好不好，身分證)。」

男子支支吾吾講不出來，最後警方透過辨識系統，發現這名潘姓男子，其實是桃園地檢發布的通緝犯，因酒駕遭判刑3個月，但他向警方一再拜託，要再回家見妻子一面。

潘姓男子VS.警方說：「我希望我可以幫我老婆先換一次藥，因為她的屁股整天了，從昨天到現在的傷口。」

原來潘姓男子的妻子，癱瘓臥病在床整整7年，他一直用心照顧，但因為酒駕，無法負荷高額罰金，被判刑3個月，又擔心入獄後妻子沒人照顧，帶著妻子從桃園跑到花蓮，也因此成了通緝犯。潘姓男子VS.妻子說：「好了，不要哭，我也知道，我現在進去妳...。」

潘姓通緝犯為了避免身分曝光，靠著打臨時工過活，到案時身上只剩1千多元，警方得知情況後，將個案轉介給公益團體及里長。花蓮市國興里長俞慧君說：「通報市公所，來做一個急難救助。」

雖然潘姓男子躲避入獄情有可原，但違法酒駕上路，還是得依法接受處分，社福機構也將接手協助照顧他的妻子，等到他刑滿出獄兩人就能重逢。

