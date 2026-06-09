酒駕連撞7機車 肇逃被逮走不穩

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宜蘭市9日凌晨發生誇張酒駕肇逃事故！28歲張姓男子酒後開車行經復興路二段時，突然逆向衝入對向車道，一口氣撞倒停放路旁的7輛機車，現場宛如保齡球瓶遭掃倒般一片狼藉，現場車殼碎片四散，所幸沒有造成人員傷亡，不過，張男肇事後加速逃離現場，事後被警方查獲，酒測值高達每公升0.9毫克，依公共危險罪送辦。

警方調查，事故發生於9日凌晨12時許，張男駕駛自小客車沿復興路二段由西往東行駛，行經文化路口附近時，疑因酒後失控逆向駛入對向車道，撞上停放於路邊停車格內的7輛機車，附近民眾聽聞巨大撞擊聲響後報警，警方獲報展開追查。所幸當時沒有人經過，未造成人員傷亡，否則後果不堪設想。

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不過，最離譜的是，張男闖禍後未留在現場處理反而開車逃逸，警方在百公尺外找到渾身散發濃厚酒氣、意識不清的張男，帶到警局時走路不穩，甚至忘記在哪喝酒，經實施酒測，酒精濃度高達每公升0.9毫克遠超法定標準，做完筆錄竟然呼呼大睡，警方訊後移送偵辦。

機車行業者初步估算，被撞的7輛機車受損程度不一，包括車殼破裂、車體刮損，甚至可能有骨架受損，整體維修費用恐破10萬元，張男除了刑事責任，還須負擔相關民事賠償。警方呼籲，酒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾生命財產損失，切勿心存僥倖，飲酒後應改搭計程車、指定駕駛或由親友接送，避免釀成無法挽回的悲劇。