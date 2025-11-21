酒駕釀火海！父逃生還騙警「車裡沒有人」…2歲女兒慘遭活活燒死

斯特曼酒駕後，把年僅2歲的女兒留在車內活活燒死。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

美國俄亥俄州（Ohio）近日發生一起天倫悲劇，一名酒後駕駛的男子一整路開車開得搖搖晃晃，最終停在路邊後下車，沒想到不久後車子就開始起火燃燒。警消獲報後趕緊前往現場，當詢問車上是否還有其他人時，男子原先回答「車內沒人」，怎料消防人員撲滅火勢後，發現男子2歲女兒仍被固定在安全座椅上，在車內活活被燒死。

根據紐約郵報（New York Post）等外媒報導，這起事件要回顧到去（2024）年9月24日，美國俄亥俄州艾倫郡（Allen County）一位民眾報警稱，看見一輛轎車行駛不穩，而且還疑似少了一個輪胎，行駛途中不斷偏離車道，最終停靠在路邊不久後就開始燃燒。艾倫郡警方獲報後立即趕往現場，但到場時整輛車子已被火焰吞噬，並發現34歲的駕駛斯特曼（Nicholas Stemen）站在車外，面對燃燒的車輛時情緒相當激動。

警方指出，當時斯特曼雙眼充血、說話含糊，身上散發濃烈酒味，當詢問車內是否還有其他人時，一開始斯特曼還回道：「沒有任何人」，警方進一步問及家屬時，斯特曼則坦言確實有一名女兒，但女兒目前人在祖父家。不料，消防人員撲滅猛烈火勢、進入車內搜索時，卻發現一具小小遺體，最終確認該遺體其實是斯特曼年僅2歲的女兒莉莉安娜（Lillyanna Stemen）。

斯特曼酒駕後，把年僅2歲的女兒留在車內活活燒死。圖／翻攝自X

更讓人心痛的是，莉莉安娜被發現時還固定在面向前方的兒童安全座椅上，身體全是燒焦痕跡與遍佈血痕。警方調查指出，斯特曼承認事發前喝了至少10杯啤酒，還稱自己「喝到斷片」，無法記得女兒死亡前後的經過，甚至不記得女兒是否在車上、車輛起火過程等。

對於女兒的驟逝，莉莉安娜的母親在提交給法院的親筆信中哀慟寫道：「我的寶貝女兒走了，為什麼？只因為她的父親想享受喝酒的夜晚！是他殺了她，他把她從所有深愛她的人身邊奪走，他的餘生都應該監獄裡度過！」在家屬替莉莉安娜建立的網路訃聞上，只見大家都緬懷她是一名可愛、聰明、外向、活潑又充滿能量的小女孩，喜歡金魚餅乾、葡萄、盪鞦韆與溜滑梯，還把莉莉安娜稱為「有治癒力量的小太陽」。

對此，斯特曼也在庭上懊悔道歉：「只說對不起是遠遠不夠的，我知道我的行為造成了嚴重後果，現在我再也看不到我的小女孩長大，這讓我徹底崩潰，我很抱歉把她從姐姐們身邊帶走、很抱歉她離開了我們。」法院審理後，於11月17日依加重縱火、過失致死、危害兒童安全等重罪，判處斯特曼總計22至31年徒刑，3項罪名的刑期將連續執行。

