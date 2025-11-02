酒駕開特斯拉去上班「害2死」 女稱：前晚在家喝

特斯拉女駕駛稱前晚喝酒。（圖／TVBS）

特斯拉汽車雖然配備有防撞偵測系統，能夠在即將撞上障礙物時自動緊急煞車，但這項技術仍無法完全防範人為操作所導致的事故。近日一起肇事案件中，一名約40歲的洪姓女子在酒後駕駛特斯拉從桃園前往新竹上班途中，因酒精尚未代謝完全而發生造成兩人死亡的嚴重車禍。事故現場留下大量血跡、破損的擋風玻璃及遺落的鞋子，顯示衝擊之猛烈。專家指出，即使是特斯拉的先進安全系統，在駕駛再次踩下電門、急轉方向盤或操作煞車時，系統會解除自動煞停功能，回歸駕駛控制。

事故調查顯示，洪姓女子向警方表示，她前一晚在家飲酒，隔天酒精尚未完全代謝就開車出門，導致這起悲劇發生。特斯拉汽車的標準配備包含緊急煞停系統，這套系統能夠偵測前方的人、車輛及腳踏車，當判斷即將發生碰撞時，會發出警示聲響並在螢幕上顯示提醒，同時啟動自動緊急煞車功能。汽車達人張旭解釋，當車速過快或前方有靜止物體時，系統會發出警示並自動煞停，這是特斯拉的標準安全配備。

台灣電動車發展促進協會顧問陳禹伯強調，不論是自駕系統還是主動安全系統，電腦的判定權限永遠不會高於人類操作。他解釋，電腦系統不能凌駕於人類的主動判定，當系統啟動煞停後，如果駕駛急轉方向盤、踩下又鬆開煞車、用力加速或系統不再偵測到障礙物，自動煞停就會解除，控制權會回到駕駛手中。陳禹伯也表示，到了2025年，許多新車都會有類似的設計，但特斯拉的特點是會在螢幕上明確顯示這些資訊。

汽車達人錢毅補充說明，雖然駕駛理論上可以關閉這項安全功能，但系統會強烈建議不要這麼做，並會再次確認駕駛的決定。專家們一致認為，即使有再多的輔助功能，也無法完全防範酒後駕駛的危險。系統能夠偵測障礙物並煞停，但防止酒駕最終仍需仰賴駕駛的自律。這起事故再次提醒大家，飲酒過量有礙健康，請勿酒駕，任何先進科技都無法取代安全駕駛的責任。

