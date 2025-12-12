酒駕闖大禍！內湖自小客車猛撞燈桿「翻滾270度」 現場慘況曝光

即時中心／黃于庭報導

台北市內湖區今（12）日11時許發生一起自撞事故，有名自小客車駕駛，沿著康樂街136巷30弄直行時，不明原因碰撞路旁燈桿，整台車翻滾270度，最後側翻路面。該駕駛無明顯外傷，酒測值0.44mg/L，全案依刑法公共危險罪偵辦。

從監視器畫面可見，該台白色自小客車沿著道路由南往北直行，右前車身卻突然碰撞路旁燈桿，隨後整台車往旁邊翻滾270度，相當誇張；而前方路人也被巨大撞擊聲嚇到，回頭查看發生什麼事，所幸事故未波及其他人車。

據悉，肇事駕駛為34歲張姓男子，除自述頭暈並無明顯外傷，由救護人員送往仁愛醫院治療。另他於醫院接受酒精呼氣測試，測定值為0.44mg/L，警方依法以刑法公共危險罪偵辦。

台北市內湖區有輛自小客車，自撞路旁燈桿翻覆。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

