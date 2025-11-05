酒駕零容忍！竹市警連續3日強力執法捍衛市民用路安全

新竹市警連續三日強力執法捍衛市民用路安全。

新竹市竹光路近日發生酒後駕車、行人違規釀二死悲劇，為有效落實車輛停讓行人及酒駕零容忍，保障用路者通行安全與權益，新竹市警察局自五日起至十一月七日，規劃連續三日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，全力打造安全、宜居的新竹市。

新竹市警察局五日表示，經分析一一四年迄今酒後駕車A1類交通事故案件為三件四人，與一一三年同期（二件二人）比較，增加一件二人，反映部分駕駛人仍存僥倖心理、未能落實酒後不駕車的觀念；另分析一一四年A1類整體交通事故為十八件二十三人，其中行人死亡三人，與一一三年同期（二十四件二十四人，行人死亡十一人）比較，減少六件一人（行人死亡減少八人），顯示防制行人事故具有成效，故此次大執法除了強力取締酒後駕車行為外，同時在行人穿越頻繁路口提高見警率，防制行人違規及車輛不暫停讓行人違規三者並重，確保車輛駕駛及行人雙方交通安全。

新竹市警察局呼籲用路人酒後切勿駕車，如有交通需求，可尋找代駕或搭乘大眾交通運輸工具或計程車，酒駕不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危，強調切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕，才不會因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

「酒駕零容忍！」市府強調，將透過警方強力執法，消彌酒後駕車的不法行為，也呼籲行人行經路口應遵守交通規定，穿越馬路千萬不要貪圖方便跨越安全島、雙黃線或低頭滑手機，並養成「停、看、聽」的習慣。執法不是以開單為目的，而是為了讓「用路人」擁有更安全交通環境，期盼透過「員警重點執法」及「市民同時守法」合作下，讓竹市交通環境朝向更安全的方向邁進。