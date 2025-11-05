台灣新生報

酒駕零容忍！竹市警連續3日強力執法捍衛市民用路安全

【記者戴欣怡／新竹報導】
新竹市警連續三日強力執法捍衛市民用路安全。
新竹市警連續三日強力執法捍衛市民用路安全。

▲新竹市警連續三日強力執法捍衛市民用路安全。

新竹市竹光路近日發生酒後駕車、行人違規釀二死悲劇，為有效落實車輛停讓行人及酒駕零容忍，保障用路者通行安全與權益，新竹市警察局自五日起至十一月七日，規劃連續三日執行「不禮讓行人暨酒後駕車大執法」專案勤務，全力打造安全、宜居的新竹市。

新竹市警察局五日表示，經分析一一四年迄今酒後駕車A1類交通事故案件為三件四人，與一一三年同期（二件二人）比較，增加一件二人，反映部分駕駛人仍存僥倖心理、未能落實酒後不駕車的觀念；另分析一一四年A1類整體交通事故為十八件二十三人，其中行人死亡三人，與一一三年同期（二十四件二十四人，行人死亡十一人）比較，減少六件一人（行人死亡減少八人），顯示防制行人事故具有成效，故此次大執法除了強力取締酒後駕車行為外，同時在行人穿越頻繁路口提高見警率，防制行人違規及車輛不暫停讓行人違規三者並重，確保車輛駕駛及行人雙方交通安全。

廣告

新竹市警察局呼籲用路人酒後切勿駕車，如有交通需求，可尋找代駕或搭乘大眾交通運輸工具或計程車，酒駕不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危，強調切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕，才不會因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

「酒駕零容忍！」市府強調，將透過警方強力執法，消彌酒後駕車的不法行為，也呼籲行人行經路口應遵守交通規定，穿越馬路千萬不要貪圖方便跨越安全島、雙黃線或低頭滑手機，並養成「停、看、聽」的習慣。執法不是以開單為目的，而是為了讓「用路人」擁有更安全交通環境，期盼透過「員警重點執法」及「市民同時守法」合作下，讓竹市交通環境朝向更安全的方向邁進。

其他人也在看

騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」　全球500輛、全台僅2輛

騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」　全球500輛、全台僅2輛

美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產

福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產

汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，

Carture 車勢文化 ・ 1 天前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花

太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花

柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」

車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」

太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。

TVBS新聞網 ・ 4 小時前
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…

SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！

2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！

時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！

Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
壯志未酬！ 賓士因應市場變化旗下EQE 純電動全車系將於2026年停產

壯志未酬！ 賓士因應市場變化旗下EQE 純電動全車系將於2026年停產

面對電動車整體買氣下滑和未來景氣變化的不確定性，許多車廠都已重新檢討電動化的計畫，有的直接縮減電動車型，賓士（Mercedes Benz）計劃在 2026 年停止生產 EQE Sedan電動四門房車和 EQE SUV純電休旅，作為該品牌電動車計畫修改重組的一部分。

汽車日報 ・ 18 小時前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大　北段五站直通機場捷運！

桃園捷運綠線列車測試範圍擴大　北段五站直通機場捷運！

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？

平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？

過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？

天下雜誌 ・ 1 天前
普發現金1萬元開放登記　NISSAN幫你把1萬變6萬！

普發現金1萬元開放登記　NISSAN幫你把1萬變6萬！

財政部普發現金1萬元正式上路，NISSAN火速跟進推出限時回饋活動！即日起至11月28日止，只要入主國產全車系，不僅享有超殺優惠價，還能自費1萬元就拿到價值最高6萬元的加碼禮，包括首年乙式車體險補助與升級版「盲點救星套件」，讓購車民眾真正感受到現金變大的快感。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
挪威上千輛電動公車有一半以上是中國宇通客車製造，調查測試發現暗藏將資訊回傳和遠端控制的SIM卡

挪威上千輛電動公車有一半以上是中國宇通客車製造，調查測試發現暗藏將資訊回傳和遠端控制的SIM卡

挪威目前有1,300輛電動公車上路運行，其中有850輛是由中國宇通客車提供，但公共運輸業者Ruter在測試時竟發現車載系統竟藏著SIM卡，對此宇通也承認有放置SIM卡。挪威積極推廣電動化，目前新車銷售有9成是電動車，也是目前全球電動化最高的國家，除了一般乘用車在大眾運輸工具方面目前有1,300輛電動車上路運行，其中有850輛是來自中國宇通客車製造，為何提到宇通客車，因測試發現宇通客車所製造的車輛有資安風險。 公共運輸業者Ruter在進行荷蘭製和中國製公車時，結果發現宇通客車製造的公車，所配置的車載系統內部竟安裝SIM卡，對此宇通也承認有安裝SIM卡，但表示該SIM卡只是用於遠端軟體更新和故障排除。雖然目前尚未發現任何惡意行為，但Ruter認為這已存在資安風險，甚至不排除可透過SIM來癱瘓公車運作，這無疑將主控權交付至宇通汽車，即便不太可能如此，但還是得認真看待此事，目前Ruter正在確保公車在移除SIM卡後能正常運作。而挪威交通部長也認同並支持Ruter的作為，將會全力配合將運輸業者資安風險降至最低。 更多車勢文化試駕影片 https://www.youtube.com/@CARTUR

Carture 車勢文化 ・ 1 天前
72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型

72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型

CMC正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的J SPACE 8人座旗艦型，挑戰市場最親民的8人座價格，建議售價72萬元，若搭配貨物稅減徵最高10萬優惠，更僅需62萬元。

2GameSome ・ 1 天前
遠航的飛機比台北的房子還便宜多了　法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機

遠航的飛機比台北的房子還便宜多了　法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機

兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一...

信傳媒 ・ 1 天前
Kymco 米蘭車展發表三大戰略新車：People R Hybrid 125｜Agility NX 125｜X-TERA 350

Kymco 米蘭車展發表三大戰略新車：People R Hybrid 125｜Agility NX 125｜X-TERA 350

2025 年米蘭國際二輪車展 (EICMA) 於米蘭時間 11 月 4 日盛大開幕！全球專業機車品牌 KYMCO 光陽集團今年盛大展出多台新世代車款，展現國際品牌頂級研發實力與品牌創新能量，吸引國際媒體與車迷人潮擠爆展區，現場盛況空前。光陽更在本次車展上發表油電水冷白牌「People R Hybrid 125」，及綠能新選擇智慧簡約白牌車款「Agility NX 125」；黃牌代表則派出當家旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕。

2GameSome ・ 4 小時前
EX30 CC與XC60改款明上半年引進，EX90同步預告明下半年導入

EX30 CC與XC60改款明上半年引進，EX90同步預告明下半年導入

Volvo Cars Taiwan宣示2026年將會有多款新車引進，預計於第一季導入新款XC60，上半年為EX30車系增加EX30 Cross Country以及搭載LFP磷酸鐵鋰電池的入門車型，並且規劃在年底前導入搭載800V動力系統的新世代EX90。

地球黃金線 ・ 1 天前
快訊／國1南向桃園段8車追撞　行車緩慢回堵3公里畫面曝光

快訊／國1南向桃園段8車追撞　行車緩慢回堵3公里畫面曝光

國道1號高架南向45.4K處，今天（3日）晚上6時許，發生5輛汽車與1輛小貨車追撞，占內線及外路肩事故，又造成後方2次追撞大客車追撞1汽車，佔用內2車道，現場回堵3公里，目前國道已成立緊急應變小組積極處理中，請用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE

Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE

Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。

CarStuff 人車事 ・ 14 小時前
進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動

進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動

●外觀採Mitsubishi最新Dynamic Shield設計語彙 ●頂規標配10.25吋數位儀錶+12.3 […]

車訊網 ・ 1 天前
原廠沒出那就自己做！Defender 越野 SUV 變身豪華皮卡上路更吸睛

原廠沒出那就自己做！Defender 越野 SUV 變身豪華皮卡上路更吸睛

身為豪華越野休旅代表車款之一的 Defender 在全球各地都有支持者，原廠也提供 90 三門短軸版、110 五門標準版及 130 五門長軸版來滿足不同的用車需求，而以改造 Defender 聞名於世的荷蘭改裝品牌 Heritage Customs 如今又有新動作，繼推出名為 Valiance Convertible 的敞篷版 Defender 之後，近日又再發表將 Defender 升級成為豪華越野皮卡的 Valiance Pickup，提供追求獨特性的戶外玩家一個全新選擇。

自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
更銳利的外型、更聰明的科技 Hyundai Venue N Line全新亮相

更銳利的外型、更聰明的科技 Hyundai Venue N Line全新亮相

在全球車壇持續向休旅車型傾斜的潮流中，Hyundai不僅沒有忽略小型SUV市場，還進一步為其入門級車款Venue打造更具運動感與科技感的升級版本。最新發表的Venue N Line在印度市場登場，這款定位介於日常代步與性能之間的跨界小休旅，透過重新設計的外觀、更現代化的座艙佈局以及保留熱血核心的動力設定，展現了Hyundai對於年輕市場與駕馭樂趣的持續關注。Hyundai Venue N Line全新亮相，在外觀上擁有更為熱血的動感氛圍。新一代Venue N Line相較於前代顯得更為方正與具侵略性，整體設計語言與更高階的Creta N Line相呼應。前保桿採用更大的進氣口設計，搭配黑化水箱護罩與類似雙翼的下方擾流板，視覺張力十足。車側則透過17吋鑽石切割鋁圈、紅色卡鉗與車身同色輪拱營造出強烈的運動氛圍，尾部則搭載更具跑格的擴散器與雙出排氣尾管。 除了空力套件，Venue N Line在細節上也處處展現N系列專屬的性能標誌，包括水箱罩、葉子板、輪圈中心蓋以及尾門上的N Line徽飾，進一步與一般版本的Venue有所區隔，這不僅提升視覺質感，也讓整體設計向性能取向靠攏，即便這是一台小型

Carture 車勢文化 ・ 1 天前