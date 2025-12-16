酒駕零容忍？ 23歲妹一天打兩份工幫家計 遭賣鴨業者酒駕撞死 男友目睹崩潰

監視器拍到白色賓士轎車沒踩煞車，高速衝撞垃圾車。讀者提供

台南市48歲鄭姓男子疑徹夜喝酒狂歡，今（16日）上午竟酒後駕駛賓士轎車返家，行經安平區慶平路時高速追撞正在執行垃圾收運的垃圾車，23歲清潔隊員陳姓女子遭兩車夾擊、當場死亡。網友起底鄭男在安平分駐所旁經營鹽酥鴨店，主打獨家中藥熟成入味，更是上過美食節目。警方調查，鄭男酒測值高達0.95毫克，行經該路段沒有減速，陳女下半身粉碎性骨折，多重性外傷而死亡，全案依公共危險、過失致死罪偵辦。

今天上午8時許，情侶檔張姓男子跟陳姓女子一同出勤，當垃圾車已按規定在停車處放置三角錐，陳女正走向車尾，準備查看是否有回收物品。沒想到，鄭姓男子的賓士車疑似酒駕失控，竟以極高速度朝車尾猛烈衝撞。行車記錄器拍下，陳女當場被撞擊的力量擠壓，傷重不治。

張姓男友立即跳下車，俯身探視女友，發現自己無法將人救出，只能悲痛返回車上通報警消。面對被夾在車尾的摯愛，他不斷拍打賓士車車身示意後退，焦急地跺腳，無助地四處打電話求助。目睹相愛的人瞬間天人永隔，年輕駕駛的悲痛與無力感，令人鼻酸。

肇事的鄭姓男子在安平區經營鹽酥鴨店。翻攝臉書

這起酒駕車禍被害者是23歲陳姓女清潔隊員，任職民間清運的長愛實業，負責安平區的垃圾清運。她剛到清潔公司工作三個月，跟同事互動良好，男友是這輛清運垃圾車的張姓駕駛，兩人最近同車作業。公司劉姓主管趕到現場表示，陳女與同事互動良好，他接獲司機通報後立即趕來協助處理，對這起意外感到非常難過。

垃圾車執行勤務時，現場仍有一線車道可供經過。讀者提供

「剛出社會，清晨出門工作，竟就此天人永隔。」事故發生後，陳女母親趕到事故現場，看到女兒冰冷屍體，當場放聲大哭。家屬透露，陳女體恤家庭經濟不易，一天打兩份工，早上跟著男友隨車清運垃圾，下午則到飲料店幫忙搖飲料，直到晚間9時才回家休息，是家人、鄰居眼中體貼的女孩。

肇事的48歲鄭姓男子駕駛白色賓士轎車，事發時因車頭嚴重毀損而受困車內，消防員破壞車體後才脫困，身體僅部分挫傷，送醫後竟在急診室呼呼大睡。據悉，鄭男在安平分駐所旁經營鹽酥鴨店，主打獨家中藥熟成入味，更是上過美食節目。該店是平日下午四點營業，鄭男今天跟友人喝到凌晨，沿慶平路準備返家才會發生車禍。

鄭姓男子脫困後，救護員緊急將他送醫。讀者提供

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



