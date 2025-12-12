酒駕騎自行車可吊銷汽車駕照 日新規上路9個月開鍘近900人

日本自去年11月修訂《道路交通法》，加強管控酒後騎自行車違法行為。據《BBC》報導，過去日本只處罰無法正常騎車的騎士，但新法規定，自行車騎士酒精濃度達0.15 mg/L就會挨罰，最重可判處3年有期徒刑，或罰款最高50萬元日幣（約10萬元新台幣）。若酒駕者被判斷未來可能在開車時造成危險，甚至可吊銷汽車駕照。

據日本警方統計，新法上路後，至今年6月共已取締4500件自行車酒駕案件；而在1月至9月期間，已有896人因酒後騎自行車被吊銷汽車駕照，其中以大阪府340例最多，其次是東京都124例、和歌山縣73例以及奈良縣66例，不過也有22個都道府縣沒有任何吊銷案例。

廣告 廣告

根據NHK報導，日本從明（2026）年4月起，還會進一步加強騎乘自行車規範，包含騎車使用手機、無視交通號誌、違反交通規則等，都可開罰3000至1萬2000日圓不等的罰金。

而在台灣，酒後騎乘自行車同樣屬於違法行為，可依《道路交通管理處罰條例》第73條第2項規定，開罰1200元至2400元；駕駛若拒絕接受酒精濃度測試，則可開罰4800元。