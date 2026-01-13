酒駕高速撞碎單親媽！39歲「宮廟二代」地方頭痛人物 撞警黑歷史曝光

記者林昱孜／高雄報導

曾姓男子高速撞上正在檢修車輛的25歲單親媽，監視器拍下她傷重倒地。（圖／民眾提供）

高雄一名曾姓男子（39歲）酒駕上路，10日撞上修車廠女員工，加速逃逸過程中又撞上一名機車騎士，總共2人送醫，女員工下半身被撞碎，尚未脫險。曾男經警方追捕到案，檢方提聲押獲准。據了解，曾男為宮廟二代，在地方上是頭痛人物，上個月才剛因酒駕撞傷警察遭吊照，這次又酒後開車撞傷人，引起公憤。

曾男為地方頭痛宮廟二代，上個月才剛酒駕撞警，這次幾杯黃湯下肚又鬧事。（圖／民眾提供）

39歲曾姓男子為地方宮廟二代，一個月前因為酒駕撞傷警察被吊銷駕照，但他沒在怕，10日下午幾杯黃湯下肚後，先是在住處附近毆打2名女子，還在對方家中鬧事，把家中玻璃砸到全碎，接著又酒後開車出門，連續撞傷修車廠女員工以及一名機車騎士盧女。

2名附近民眾無奈遭到曾男酒後毆打，家裡還被亂砸，玻璃碎裂滿地。（圖／民眾提供）

監視器畫面拍下驚悚撞擊瞬間，25歲修車廠女員工，蹲在車邊維修車輛，完全沒有注意到死神靠近，被曾男高速撞飛，一聲巨響後，員工趕緊衝出來查看並報警求救，女員工經送醫後，院方發現，她雙腳骨折、骨盆碎裂，目前尚未脫險。

曾男撞上單親媽後加速逃逸，後又波及另一名騎士，一共釀成2傷送醫。（圖／翻攝畫面）

25歲女員工是一名單親媽媽，認真工作賺錢，但卻在修車過程中，遭到不學好的宮廟二代撞進醫院，目前還在生死交關，希望能夠儘速脫離險境。曾男肇事逃逸遭警方追捕，訊後依法移送橋頭地檢署，檢察官認為情節重大，向法院聲請羈押獲准，曾男直接被送進看守所。

