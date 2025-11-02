酒駕？毒駕？海神追撞4汽機車 駕駛肇逃丟包女伴

車禍現場一片狼藉。（圖／台南道路救援（張家班）提供）





台南永成路三段清晨一輛海神失控，追撞四部汽機車，女騎士被撞趴，一度無意識，肇事的白色海神，車頭全撞爛，一對男女下車後，步行竄進巷弄逃跑，男子最後搭計程車逃逸，同車女子被丟包。根據了解，肇事駕駛整夜飲酒作樂，酒駕肇逃，喝太多48小時後酒測還有可超標，肇逃的下場，可能被處6個月以上5年以下徒刑，還會被吊銷駕照。

台南永成路三段清晨五點多，一輛白色海神失控追撞一名女騎士，接著轉了好幾圈由於摩擦力大，還發出火光最後撞上電箱才停下來，女騎士被撞趴當場沒有意識，車禍現場一片狼藉，肇事的白色海神車頭整個撞爛，輪子都撞掉了，零件散落一地。

廣告 廣告

目擊者：「撞機車，太誇張。」

目擊者都是在睡夢中被驚醒的，看到這一幕全傻了，因為不只女騎士被追撞，還有三部停在路邊的汽車，也受到波及，到底是怎麼撞的。

附近民眾：「撞了第一台車，結果第二台車被撞到，車頭方向被轉了一圈，再來到紅綠燈處追撞，騎機車的歐巴桑。」

車禍過程附近民眾指證歷歷，警方趕到現場時，肇事駕駛早就逃跑了，只留下地上長長的煞車痕。

目擊者：「駕駛旁邊來有一位小姐，我聽到他在叫那位小姐，叫她先走，我看他們兩人就走過去，走到那邊巷弄裡。」

目擊民眾說，肇事車輛有一男一女下車，女子半邊臉都是血，兩人肇事逃逸，步行後竄進巷弄裡，到底是酒駕還是毒駕？監視器拍下車禍發生後，駕駛與同車女子步行從巷弄肇逃的畫面，男子不斷的講電話，其實在叫計程車，最後自己搭車逃逸，同車女子被丟包，被熱心民眾載回車禍現場，送醫治療。由於肇事車輛車損太過嚴重，車牌號碼後面四個3333數字，諧音慘慘慘慘，在網路引發熱議，連號的車牌競標至少上萬元，車主背景令人好奇，警方也不排除是權利車，將以車追人來釐清。