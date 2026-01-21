酒駕?男拒檢衝撞 警險遭拖行狂轟3槍 追到桃園逮人

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

深夜街頭，驚傳槍響！警方20號晚間，在新北市新店地區抓酒駕，發現一名蘇姓嫌犯眼神渙散，背包內還藏有不明的白色粉末，立刻要他下車受檢，但男子拒檢，還開車衝撞員警，就有警察險遭拖行，其他員警見狀，立即對空鳴槍，但嫌犯還是狂踩油門，警方再開2槍，最後一路追到桃園，逮捕這名男子。

蘇姓嫌犯VS.員警：「手不要抖，手不要抖。欸!下車。」員警路邊攔查酒駕車輛，看到駕駛神情異常，眼神飄忽不定，要求對方自己打開包包受檢，果然發現白色粉末。蘇姓嫌犯VS.員警：「這包是什麼？蛤!下車啦！下車不然開槍，下車!好啦，你不要...。下車不然開槍。」疑似酒駕被逮，連毒品也藏不住了，卻不肯乖乖就範，員警舉槍，喝斥嫌犯下車，但他還是很皮，說什麼就是不肯配合，警方立刻對空鳴槍。蘇姓嫌犯VS.員警：「你這樣我要怎麼走啦。要開槍了喔。喂!下車。」

駕駛踩油門加速逃逸，衝撞員警，還險些把警察沿路拖行，警方立刻組成專案小組，要逮到這名危險駕駛。事發就在新北市新店區祥和路上，20號晚間10點多53歲蘇姓男子疑似酒駕，拒檢逃逸後，被許姓好友接應到桃園，隨後蘇姓嫌犯又開著租賃車逃逸，警方第一個逮到這名許姓共犯，結果意外發現，他的隨身包包內，藏有大量毒品。新店分局偵查隊長許雅慧：「本案詢後將依違反，毒品危害防制條例，及公共危險罪等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。」









原本沒有許姓嫌犯的事，卻因為重義氣，接應好友逃逸，反而害自己非法藏毒露了餡，這下哥倆好，也一起被逮捕。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

