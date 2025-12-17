酒駕「鹽酥鴨老闆」被爆是民眾黨員！中評會擬開除黨籍

政治中心／黃依婷報導

鄭男酒駕撞上作業中的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員死亡。（圖／翻攝畫面）

台南48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人， 16日酒駕撞上作業中的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡，鄭男經酒測後數值嚴重超標。事後鄭男也被揪出，經營的店家是民眾黨台南市黨部的特約商家，民眾黨也在19日中評會將懲處案排入，研議是否開出黨籍。

酒駕消息曝光後，台灣民眾黨台南市黨部先是在臉書發出聲明，強調台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

台灣民眾黨台南市黨部指出，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息，未來也尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

然而，根據《自由時報》報導指出，鄭男不單僅是民眾黨支持者，同時還是黨員，不過並非黨公職身份，民眾黨中評會主委李偉華也強調，中評會原本在19日就有會議，若肇事的鄭男是黨員，就會將該案排入議程；不過根據民眾黨《紀律評議裁決準則》第31條規定，若酒駕行為經舉發確認，即予除名處分，鄭男幾乎確定將被開除黨籍。

