酒駕1300萬法拉利還逆逃！網友延燒案外案 點名北市議員林世宗關說挨告

北市於去年11月1日發生一起酒駕事件，一名31歲薛姓男子酒後駕駛向友人借的法拉利458超跑，載著周姓女友返回北投住家。行經警方酒測站點時，薛男竟迴轉逆向逃逸，卻因後車阻擋被迫停車遭逮。警方酒測發現其酒精濃度為0.40毫克，依公共危險罪偵辦，法拉利則移置保管場，女友因現場咆哮被保護管束並開立連坐罰單。不料，此案竟延燒案外案，1名陳姓網友在社群發文，影射此起酒駕案件有「議員爸爸出面關說」，並直接點名民進黨北市議員林世宗，遭林姓議員提告。經士林地檢署偵辦，認定該指控純屬捏造，已依《刑法》加重誹謗罪向法院聲請簡易判決。

士林地檢署偵辦，認定該指控純屬捏造，已依《刑法》加重誹謗罪向法院聲請簡易判決。

案情回顧，薛男於去年11月1日與周姓女友參加「統領大樓」酒店聚會，結束後，薛男駕駛友人要價1,300萬元的法拉利458超跑，準備載女友返回住處。不料，在凌晨4時57分，行經建國高架道路時遇到警方路檢。他便嘗試逆向下橋逃離；由於後方車輛未動，薛男擔心豪車受損，最終選擇停車遭逮。

警方隨即對其酒測，酒測值0.40毫克，當場依公共危險罪現行犯上銬帶回。據悉，薛男為北投幫派分子，過去曾有妨害秩序及傷害等前科。而周女因維護男友，對現場警察咆哮，警方對其實施保護管束，並依法對其開立酒駕連坐罰單。

事發後，社群上出現貼文指稱「紅色458酒駕逆向逃跑不是第一次」、「竟然找議員爸爸出來說話」、「有錢不是特權、酒駕沒有藉口」等傳言；一名陳姓網友便在該貼文下杜撰「這議員是林世宗」、「他爸爸是某某的議員林世宗」等，遭林世宗發現後提出告訴。

經檢方調閱貼文、帳號申設資料、IP位置與手機翻拍畫面等證據，陳男在偵查中也坦承發文行為。檢方認為其短時間內2次留言，屬接續犯，依《刑法》第310條第2項加重誹謗罪向法院聲請簡易判決。

