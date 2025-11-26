酒駕4次還敢上路！北市公布累犯名單 最高罰54萬、禁考5年

【記者張綵茜／台北報導】台北市交通事件裁決所今（26日）公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，共計33人，本次名單罰鍰最高者為連志文，因酒駕拒測累犯3次處罰鍰54萬元、機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行；另有2人酒駕4次、汽車駕照禁考3年，由警方移送司法機關偵辦。

裁決所指出，33名累犯中，酒（毒）駕2次者22人、3次以上10人，另有1人拒測累犯3次以上；截至目前，北市累計已公告2186人次（2031名）。

本次累犯次數最多者為李許彰、劉瀚文，均酒駕4次、汽車駕照禁考3年，兩人酒測值都超過0.25 mg/L，涉公共危險罪，由警方移送司法機關偵辦。裁決所表示，公告中有25件已結案、2件申請分期繳款，另6件未結案皆移送強制執行，金額共120萬8400 元。

裁決所提醒，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得没入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

