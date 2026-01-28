酒鬼救星？「戒酒晶片」植入體內 助重度酒癮者戒斷150天

醫師將「戒酒晶片」植入患者皮下，整個手術僅需10分鐘。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸武漢大學人民醫院近期為一名重度酒精依賴患者成功施行「戒酒晶片」植入療法，透過將鹽酸納曲酮晶片植入皮下，藥效可持續150天，有效降低患者的飲酒慾望與復飲風險。術後近一個月，患者飲酒量從每天2至3斤白酒，降至幾乎為零，甚至自述「喝酒沒以前快活了」。

根據《極目新聞》與《長江日報》等陸媒報導，該項新療法由武漢大學人民醫院精神衛生中心與肝膽外科、麻醉科等團隊聯合執行，整個手術過程僅需10分鐘。醫師會在患者肚臍下方兩指處切開約1公分小口，經皮下脂肪層建立「藥物隧道」，再使用推藥器植入鹽酸納曲酮藥劑，最後縫合完成。植入後可於體內長期穩定釋放藥效，避免患者因忘記服藥或依從性低而導致戒斷失敗。

廣告 廣告

接受此項療法的李先生（化名）已有20多年酗酒史，近年確診為重度酒精依賴，過去曾多次嘗試住院治療卻始終無法成功戒酒。其家屬表示，得知有「戒酒晶片」可用後，便立即安排醫師評估，盼透過此法協助患者脫癮。

醫院精神醫學科副主任劉浩說明，酒精依賴不同於單純愛喝酒，是一種由長期過量飲酒導致的心理與生理依賴綜合症。當中，心理依賴導致的酒精渴求往往是患者復飲的關鍵因素。晶片植入後的長效控釋機制，可有效壓抑渴求感，有助於患者穩定戒斷。

劉浩強調，藥物植入雖為重要手段，但治療仍需多層面結合，包括心理輔導、家庭支持與社會康復。「我們希望透過新技術的引入，提升酒精依賴的治療規模與效果，幫助患者在生理與心理層面獲得真正康復。」

院方補充，目前「戒酒晶片」技術仍屬創新應用階段，未來將進一步擴大適用範圍，並持續結合多學科力量，提供更完整的成癮防治方案。

CTWANT提醒您：

喝酒不開車，開車不喝酒。

飲酒過量有害健康！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑

霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞