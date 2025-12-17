酒「配搖頭丸助興」女友狂抽蓄沒人理！男友目睹還用手機拍…害她喪命

社會中心／陳弘逸報導

女子跟男友參加派對喝酒配「搖頭丸」助興，當下出現抽搐、呼吸急促、肢體扭曲等症狀，但男友未將人及時送醫，害她喪命。（示意圖／PIXABAY）

桃園市28歲姜姓男子今年帶張姓女友到苗栗某露營區參加派對，當晚，女方喝酒配「搖頭丸」當下出現抽搐、呼吸急促、肢體扭曲等症狀，當下姜男也酒醉，以為好玩用手機拍下張女反應，未將人送醫，直到隔天，發現她失去意識，才驚覺有異，將人送醫仍回天乏術，男方也因案遭檢方依過失致死罪嫌起訴。

據起訴書指出，這對情侶檔今年3月21日到苗栗縣某露營區參加派對；當晚張女除喝酒還配「搖頭丸」助興，才過2個小時，就出現亢奮、抽搐、呼吸急促、肢體扭曲等異狀，未料，一旁男友姜男疑酒醉，以為好玩，在一旁用手機拍女友，卻未將人送醫。

直到隔天凌晨0時許，姜男才發現，張女已嘴唇發黑、臉色發白沒了呼吸心跳，才察覺有異，第一時間只替她做CPR，直到清晨4時許，才將人送醫，最終因中毒性休克併橫紋肌溶解症，導致多重器官衰竭死亡。

事後死者家屬提告，姜男因放任張女飲酒併施用搖頭丸後，發生毒害反應，卻放任發病未第一時間送醫，違反義務，檢方將他依涉犯過失致死罪將起訴。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

