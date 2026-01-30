酥皮系強強聯手 「新口味」攜手「食芋堂」推春節聯名禮盒

CNEWS195260130a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

春節伴手禮再添話題。鹿港老字號糕餅品牌「新口味食品行」今年攜手大稻埕知名芋頭甜點品牌「食芋堂」，共同推出限量聯名「新芋滿滿禮盒」，集結雙方人氣招牌商品，包括經典蛋黃酥與芋頭半蛋酥，一盒即可同時品嘗兩款代表性酥點，被譽為「酥皮系雙天王」合體登場。為迎接新春，新口味同步推出滿額贈活動，即日起單筆消費滿500元，即可獲得馬年限定斗方春聯乙張，為年節增添喜氣。

新口味食品行與食芋堂分別來自鹿港與大稻埕兩大老城鎮，皆從傳統烘焙糕餅起家，多年來秉持「把一款糕點做到極致」的職人精神，堅持手工製作與嚴選原料，同時持續嘗試創新。此次聯名推出的「新芋滿滿禮盒」，集結新口味食品行招牌的鹹香濃郁蛋黃酥，以及食芋堂人氣芋頭半蛋酥，一次滿足不同口味偏好。此外，新口味也同步推出全新包裝的12入蛋黃酥禮盒，以典雅又帶有活潑感的橘紅色系設計，呼應春節送禮氛圍。

在購買方式上，新口味採線上訂購模式，提供消費者免排隊的便利選擇。農曆年前最後一波宅配出貨日為2月11日；實體門市方面，新口味食品行「頂番婆店」春節營業時間為2月16日除夕至2月19日大年初三，每日上午10時至下午4時，建議事先預訂，以免現場向隅。

為服務更多消費者，新口味也於農曆年前規劃百貨與年貨大街的線上預購與快閃活動。即日起至2月1日，消費者可透過新光三越高雄左營店App預購6入蛋黃酥文青款禮盒，並於2月6日至8日至左營店取貨。北部地區則將開放「台北大稻埕年貨大街」蛋黃酥禮盒專屬預購取貨，2月10日可於迪化街指定地點取貨，現場亦提供少量現貨；另於2月7日至8日，新口味將快閃新竹SOGO百貨，販售6入蛋黃酥文青款禮盒及蛋黃酥風味蝦餅魚酥條，每日數量有限，售完為止。

新口味也邀請民眾於春節期間走訪鹿港，除夕至大年初三可前往全台唯一蛋黃酥下午茶專賣店「新口味鹿港店」，體驗融合傳統與現代風格的台式下午茶；同時，位於桂花藝術村內的「鹿港時代」春節期間正常營業，復古柑仔店風格空間提供彈珠台、夜市套圈圈等懷舊遊戲免費體驗，適合親子同遊，感受結合美食、娛樂與年味的春節氛圍。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

