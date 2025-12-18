iCook愛料理

酥脆可口！免炸日式牛肉可樂餅

關於下廚這一條不歸路。

免炸日式牛肉可樂餅

第一次嘗試做日式可樂餅，沒想到很成功而且真的好吃到爆表！重要的是做法也不難喔！調味只有一個咖哩塊，除此之外什麼都沒有。這次是用平底鍋放多一點油半煎半炸，比起用炸的較省油又比較健康，剛起鍋時外皮超酥脆，內餡調味也剛剛好，不用加醬料就讓人忍不住一口接一口(●°u°●) 」以下是簡單文字食譜約可做八個可樂餅。

食材

  • 馬鈴薯, 520克

  • 牛絞肉, 約200克

  • 洋蔥, 半顆

  • 咖哩塊, 一塊

  • 鮮奶油（可有可無）, 40-50克

  • 雞蛋, 二顆

  • 麵粉, 一碗

  • 麵包粉, 一碗

 

料理步驟


步驟 1：馬鈴薯洗淨切塊用電鍋蒸熟，洋蔥切細末。平底鍋放一點油炒香洋蔥，放入牛絞肉大火快炒，再加入咖哩塊拌炒均勻起鍋，先放置一旁


步驟 2：馬鈴薯蒸軟後，用叉子或器具慢慢壓成薯泥，壓的越細越好，口感才會綿密，接著加入鮮奶油拌均勻


步驟 3：馬鈴薯泥和炒好的咖哩牛絞肉混合均勻


步驟 4：用手捏成可樂餅形狀


步驟 5：接著炸物過三關：兩面都按順序均勻沾上麵粉、蛋液、麵包粉


步驟 6：沾上麵粉、蛋液、麵包粉的可樂餅


步驟 7：平底鍋放多一點油，將可樂餅慢慢半煎半炸


步驟 8：可樂餅煎至雙面金黃色即可起鍋，瀝乾油後就可以開動囉！

 

小撇步
－喜歡的話裡面還可以包起士，一口咬下起士爆漿超幸福啦！
－醬料可以搭配日式可樂餅專用醬、伍斯特醬、番茄醬之類

 

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：酥脆可口！免炸日式牛肉可樂餅

