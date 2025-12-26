酥脆外皮，軟Q可口🥖免揉巧克力開心果小歐包

免揉巧克力開心果小歐包

酥脆外皮，軟Q可口，不甜不膩，還有香香的堅果味，巧克力開心果小歐包融合了可可的濃郁與開心果的香脆，非常適合當早餐或下午茶。

食材

牛奶, 180克

冷開水, 80克

棕櫚糖或二砂, 10克

鹽, 3克

即發酵母粉, 3克

無糖可可粉, 10克

開心果仁, 30克

黑巧克力豆丁, 30克

高筋麵粉, 300克

料理步驟





步驟 1：將牛奶、水、糖、鹽、酵母混勻；





步驟 2：再放入可可粉、巧克力丁拌勻；



步驟 3：加入開心果仁，或自己喜歡的堅果仁；





步驟 4：再加入高筋麵粉；





步驟 5：攪拌到沒有乾粉；





步驟 6：蓋起來讓麵糰休息30分鐘；





步驟 7：30分鐘後，把手沾濕將麵糰拉高，往中間摺壓；





步驟 8：重覆四邊拉疊，直到拉不動；





步驟 9：蓋起來再休息30分鐘；





步驟 10：手沾濕將麵糰拉高，往中間摺壓，重覆四邊拉疊，直到拉不動；





步驟 11：蓋起來再休息30分鐘；





步驟 12：最後一次摺疊，這次兩手沾濕，從中間抱起來前後向內摺疊，轉一個方向，重覆再摺疊一次；





步驟 13：然後往下收圓；





步驟 14：封起來，放冰箱低溫發酵4～8小時以上或放過夜；





步驟 15：這是從冰箱拿出來，在室溫放15分鐘後的狀態；





步驟 16：冰箱取出時可看到麵糰已膨的很明顯，表面撒點麵粉，倒到工作檯上；





步驟 17：輕輕壓成長方型，不用很方，拍一下排氣；





步驟 18：將麵糰摺三摺後秤重；





步驟 19：等量分成8顆，每顆約@84g 全都滾圓，依序排好，





步驟 20：如果會黏就撒點乾粉；從第一顆滾圓的先整型，收口朝上，壓扁或用桿麵棍桿成麵皮；雙手各三指壓著兩邊往中間捲成橄欖型；把接合處捏緊，然後輕壓著兩邊滾成略爲呈尖角；





步驟 21：放在鋪了烘焙紙的烤盤上，放進未插電的烤箱中，進行發酵，約需45～60分鐘；





步驟 22：發酵好的麵糰漲大一倍大；





步驟 23：烤箱預熱到200度；在麵包表面撒上乾粉；用刀片劃線；





步驟 24：如果家裡烤箱有蒸氣，就可直接進烤箱，蒸氣噴3秒；漢子家烤箱沒有這個功能，所以麵糰進烤箱後，直接噴水在麵糰上，烤好後的脆皮效果會有些不同；





步驟 25：200度烤15分鐘後，烤盤調頭再烤10～12分鐘；取出烤盤後震敲一下，再轉放到架子上放涼。

