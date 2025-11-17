酥脆好滋味！三星蔥多餅
三星蔥多餅
多層次的麵皮包裹著香氣濃郁的宜蘭三星蔥.天然不添加.自己動手做的好處就是可以塞入滿滿的蔥料.煎過後呈現金黃色澤和酥脆口感，咬下的每一口都有厚實的蔥香與餅香~去宜蘭必吃的美食，現在也能在家動手做！！
食材
低筋麵粉, 100g
熱水, 40cc
三星蔥, 50g
鹽巴, 5g
黑胡椒, 5g
食用油, 20cc
料理步驟
步驟 1：[三星蔥多餅]低筋麵粉加入一小匙鹽巴.將熱水沖入
步驟 2：用筷子將麵粉攪拌均勻
步驟 3：待稍微冷卻後.用手將麵糰揉成光滑狀 靜至20分鐘以上讓麵糰鬆弛整型時麵團會回縮,代表鬆弛的時間不夠.可以蓋上擰乾的濕布再讓麵團休息5-10分鐘就會比較好操作
步驟 4：蔥段洗淨後切成蔥花.拌入少許食用油.鹽巴及黑胡椒
步驟 5：桌上灑點麵粉將麵團橄成長方形
步驟 6：鋪上蔥料
步驟 7：小心慢慢捲起.破了比較不好操作
步驟 8：切成約15公分大小
步驟 9：捲起像蝸牛狀
步驟 10：用中小火慢煎.起鍋前1分鐘可將火源調大逼油降低1/3熱量
步驟 11：三星蔥多餅完成
