酥脆好滋味！三星蔥多餅

三星蔥多餅

多層次的麵皮包裹著香氣濃郁的宜蘭三星蔥.天然不添加.自己動手做的好處就是可以塞入滿滿的蔥料.煎過後呈現金黃色澤和酥脆口感，咬下的每一口都有厚實的蔥香與餅香~去宜蘭必吃的美食，現在也能在家動手做！！

食材

低筋麵粉, 100g

熱水, 40cc

三星蔥, 50g

鹽巴, 5g

黑胡椒, 5g

食用油, 20cc

料理步驟





步驟 1：[三星蔥多餅]低筋麵粉加入一小匙鹽巴.將熱水沖入





步驟 2：用筷子將麵粉攪拌均勻



步驟 3：待稍微冷卻後.用手將麵糰揉成光滑狀 靜至20分鐘以上讓麵糰鬆弛整型時麵團會回縮,代表鬆弛的時間不夠.可以蓋上擰乾的濕布再讓麵團休息5-10分鐘就會比較好操作





步驟 4：蔥段洗淨後切成蔥花.拌入少許食用油.鹽巴及黑胡椒





步驟 5：桌上灑點麵粉將麵團橄成長方形





步驟 6：鋪上蔥料





步驟 7：小心慢慢捲起.破了比較不好操作





步驟 8：切成約15公分大小





步驟 9：捲起像蝸牛狀





步驟 10：用中小火慢煎.起鍋前1分鐘可將火源調大逼油降低1/3熱量





步驟 11：三星蔥多餅完成

