酥脆餅皮＋獨特梅乾菜香！逛逢甲別錯過這個小吃新品項

梅乾菜故事是我在 Google Map 上意外發現的逢甲夜市美食小吃，查看梅乾菜故事官方說明，梅乾菜扣肉餅是廈門傳統的街頭美食，老闆為了還原道地美味，還飛到廈門找老師傅學藝。我實在太好奇味道，所以決定買一個來吃看看！

走近梅乾菜故事攤位，最吸引目光的就是那口巨大的高溫烤甕。老闆堅持現點現做，所以點餐後要稍等餐點製作約5~10分鐘，還好老闆人很親切，邊做的過程還會和大家閒聊，不一會兒功夫就出爐啦~

▼梅乾菜故事地址是「臺中市西屯區文華路20號之七」，位置在逢甲夜市熱鬧的文華路美食街附近，要拐進86巷內才會看到，可以直接用 Google Map 導航即可到達。

▼梅乾菜故事的菜單很簡單，就只賣梅乾菜扣肉餅一種，一份70元。想吃辣可以再加10元加上特製辣油。我這次是和小孩一起合吃，就沒加辣了XD

▼點餐後，老闆會從揉麵開始，將麵糰包入梅乾菜內餡後，反覆、均勻地捍平，直到整張餅被捍成薄薄的一層。

▼接著將餅皮貼在炭火烤到發燙的甕壁上。這種「乾烙」工法與胡椒餅異曲同工，但不加半滴油煎炸，純粹靠著熱度逼出麵皮的焦香爽口不油膩。

▼梅乾菜扣肉餅，一份70元。梅乾菜扣肉餅看起來有點像鍋盔，但更輕薄不厚重。外層餅皮烤到酥脆，咬下去會發出清脆聲響；內餡的梅乾菜香氣溫和，不會過鹹或過重，反而帶出一種自然的發酵香氣，即使平常口味偏清淡的人也能接受，薄脆爽口不油膩，非常涮嘴。不過扣肉的部分可能太細碎，存在感不明顯XD

梅乾菜扣肉餅以高溫乾烙的脆餅搭配香氣獨特的梅乾菜，鹹香且清爽不膩，和逢甲夜市常見的小吃路線不太一樣，如果你在逢甲夜市吃到有點膩，想換個口味，可以試試少見的甕烤小吃，當逛街零嘴剛剛好。

梅乾菜故事

電話：0952 133 280

地址：407臺中市西屯區文華路20號之七

營業時間：下午16:00-晚上24:00

公休日：週一

梅乾菜故事官方 IG

文章來源：涼子是也