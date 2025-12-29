芋頭排骨酥湯

想念台灣味了~炸得酥香的排骨與鬆軟的芋頭~一口吃下充滿回味與懷念~這讓人喜愛的台灣小吃~在加製作也很方便

食材

排骨切小塊, 600克

芋頭切滾刀, 600克

香菇, 4朵

蒜頭, 10顆

油蔥酥, 一大匙

香菜, 適量

鹽, 適量

白胡椒粉, 適量

醃肉 醬油, 兩大匙 烏醋, 一大匙 米酒, 一大匙 砂糖, 一小匙 雞蛋, 一顆 地瓜粉, 4-5大匙



料理步驟





步驟 1：排骨先用醬油~烏醋~米酒~糖~醃漬半天



廣告 廣告



步驟 2：加入一顆雞蛋與4-5大匙地瓜粉(地瓜粉只要沾附均勻即可不用太厚)~備用*濕粉炸過的排骨比較不容易脫皮!





步驟 3：備油~油溫至160度時先炸芋頭~芋頭切滾刀狀~入油鍋





步驟 4：炸至筷子可穿透即可起鍋





步驟 5：之後油溫至170度~炸排骨~炸至排骨骨頭連肉的地方縮起來且上色即可起鍋





步驟 6：將炸好的芋頭與排骨放入燉鍋中~再放入香菇~蒜頭~加入適量的水~水滾後火維持中火燉煮約30-40分~至排骨柔軟





步驟 7：再加入芋頭~約燉煮10-15分鐘~可依自己喜好的柔軟度斟酌時間長短~煮太久芋頭溶化會糊糊的~這點看個人喜好





步驟 8：最後加入香菜梗與油蔥酥以及鹽巴還有白胡椒調味增香





步驟 9：即完成~上桌時可擺上香菜葉做裝飾~即可享用

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：酥香鬆軟！芋頭排骨酥湯

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號